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Писарев – о работе в штабе Карпина: «Я согласился»

24 Июля 2021, 22:01,
Николай Писарев признался, что он будет работать в тренерском штабе российской национальной сборной.

«Состоялась беседа с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, поступило предложение. Это интересно и очень ответственно. Времени на раскачку нет. Я согласился», - заявил Писарев в эфире «Матч ТВ».

Специалист добавил, что пока он не знает, чем именно будет заниматься. Писарев попросил дождаться официального анонса тренерского штаба Карпина, который должен быть объявлен на следующей неделе.

Прежде Зарема Салихова выступила решительно против появления Николая Писарева и Виктора Онопко в сборной России.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Валерий Карпин, Николай Писарев
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