РФС не договорился с Кунцем о назначении в сборную России

РФС не смог согласовать контракт с наставником молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем. Об этом информирует «Спорт-экспресс».

Как сообщает источник, переговоры между сторонами зашли в тупик. Кроме Кунца, РФС рассматривает кандидатуры Курбана Бердыева и Валерия Карпина.

Напомним, что две недели назад с поста главного тренера сборной России был уволен Станислав Черчесов. Он руководил национальной командой на протяжении пяти лет.

На недавнем чемпионате Европы-2020 российская сборная выступила неудачно, заняв последнее место в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.