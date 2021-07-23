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РФС не договорился с Кунцем о назначении в сборную России

23 Июля 2021, 13:04,

РФС не смог согласовать контракт с наставником молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем. Об этом информирует «Спорт-экспресс».

Как сообщает источник, переговоры между сторонами зашли в тупик. Кроме Кунца, РФС рассматривает кандидатуры Курбана Бердыева и Валерия Карпина.

Напомним, что две недели назад с поста главного тренера сборной России был уволен Станислав Черчесов. Он руководил национальной командой на протяжении пяти лет.

На недавнем чемпионате Европы-2020 российская сборная выступила неудачно, заняв последнее место в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Штефан Кунц
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