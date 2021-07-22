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Смородская: «Сборную России не должен тренировать россиянин»

22 Июля 2021, 14:31,

Ольга Смородская высказалась о том, кто должен тренировать сборную России. Бывший президент «Локомотива» отметила, что это не обязательно должен быть российский тренер, передаёт Sport24.

Она заявила, что Лоран Блан является интересным кандидатом на данную должность, так как отечественные тренеры не сумели добиться успеха с национальной командой. Смородская добавила, что в России сейчас нет нормальных тренеров и игроков, так как нет поступательного развития.

Напомним, что Блан является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России. На клубном уровне он известен по работе в «Бордо» и «ПСЖ», вместе с которыми становился чемпионом Франции. Также возглавлял сборную Франции. Сейчас он является главным тренером катарского «Эр-Райяна».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Сборная России, Ольга Смородская, Лоран Блан
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