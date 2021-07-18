Филимонов: «Прыганием на бровке Тедеско в сборной ничего не решит»

Известный в прошлом голкипер Александр Филимонов слухи о кандидате в тренеры российской сборной Доменико Тедеско.

По словам Филимонова, он не в восторге от кандидатуры Тедеско. По мнению экс-вратаря, эмоции важны лишь тогда, когда идет повседневная работа с игроками, а не когда они собираются раз в месяц. Филимонов отметил «РБ Спорт», что прыганием на бровке никакую проблему сборной России Доменико Тедеско не решит.

Напомним, должность коуча сборной России по футболу стала вакантной после того, как её покинул Станислав Черчесов. Недавно сообщалось, что Курбан Бердыев является главным претендентом на занятие поста рулевого сборной.