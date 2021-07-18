Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿

Филимонов: «Прыганием на бровке Тедеско в сборной ничего не решит»

18 Июля 2021, 21:54,

Известный в прошлом голкипер Александр Филимонов слухи о кандидате в тренеры российской сборной Доменико Тедеско.

По словам Филимонова, он не в восторге от кандидатуры Тедеско. По мнению экс-вратаря, эмоции важны лишь тогда, когда идет повседневная работа с игроками, а не когда они собираются раз в месяц. Филимонов отметил «РБ Спорт», что прыганием на бровке никакую проблему сборной России Доменико Тедеско не решит.

Напомним, должность коуча сборной России по футболу стала вакантной после того, как её покинул Станислав Черчесов. Недавно сообщалось, что Курбан Бердыев является главным претендентом на занятие поста рулевого сборной.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Доменико Тедеско, Александр Филимонов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
don sangre
18 Июля 2021, 22:55
Согласен абсолютно! Тедеско не очень подходит сборной! Эмоции тоже надо применять с умом!
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели