Боярский: «Бердыев не подходит сборной России»

Известный актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию о возможном приходе экс-наставника «Рубина» Курбана Бердыева в сборную России.

«Бердыев не подходит сборной России. Пускай и дальше занимается клубами. Не думаю, что он способен возглавить сборную страны», - приводит слова Боярского «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что Бердыев считается одним из приоритетных кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Также в списке фигурируют Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш и Доменико Тедеско.

На прошлой неделе сборная России осталась без главного тренера. С данного поста был уволен Станислав Черчесов. Он тренировал команду с 2016 года.