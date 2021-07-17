Боярский: «Бердыев не подходит сборной России»

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17 Июля 2021, 12:37,
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Известный актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию о возможном приходе экс-наставника «Рубина» Курбана Бердыева в сборную России.
«Бердыев не подходит сборной России. Пускай и дальше занимается клубами. Не думаю, что он способен возглавить сборную страны», - приводит слова Боярского «Спорт-экспресс».
Ранее СМИ сообщали, что Бердыев считается одним из приоритетных кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Также в списке фигурируют Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш и Доменико Тедеско.
На прошлой неделе сборная России осталась без главного тренера. С данного поста был уволен Станислав Черчесов. Он тренировал команду с 2016 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Курбан Бердыев, Михаил Боярский