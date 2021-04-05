​Мархель покинул тренерский мостик сборной Беларуси после исторических 0:8

Федерация футбола Беларуси объявила об уходе Михаила Мархеля с должности главного тренера национальной сборной. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Михаил Мархель возглавлял сборную Беларуси почти два года. В девятнадцати матчах под руководством этого специалиста белорусская национальная команда отпраздновала семь побед, трижды сыграла вничью и девять раз проиграла.

В последней игре при Мархеле на тренерском мостике сборная Беларуси проиграла в гостях у Голландии со счётом 0:8. Это было наиболее крупное поражение в истории национальной команды Беларуси.