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​Мархель покинул тренерский мостик сборной Беларуси после исторических 0:8

05 Апреля 2021, 18:10,

Федерация футбола Беларуси объявила об уходе Михаила Мархеля с должности главного тренера национальной сборной. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Михаил Мархель возглавлял сборную Беларуси почти два года. В девятнадцати матчах под руководством этого специалиста белорусская национальная команда отпраздновала семь побед, трижды сыграла вничью и девять раз проиграла.

В последней игре при Мархеле на тренерском мостике сборная Беларуси проиграла в гостях у Голландии со счётом 0:8. Это было наиболее крупное поражение в истории национальной команды Беларуси.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Беларуси, михаил мархель
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Комментарии (1)
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andrejdrozd1983@gmail.com
05 Апреля 2021, 19:01
Бельгии проиграли
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