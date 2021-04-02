Алексей Попов: «Черчесов - физрук нормальный, но нет развития команды»

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов поделился мнением об игре сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«У команды одна задача - получить результат, но нет задачи развиваться. Да, он бьется за результат, достигает какими-то средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост?», - передает слова Попова «Рейтинг Букмекеров».

Сборная России провела три поединка в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Подопечные Черчесова отпраздновали победы над командами Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также потерпели поражение во встрече со Словакией (1:2).

После трех туров российская сборная занимает второе место в отборочной группе, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Следующий матч в квалификации ЧМ-2022 команда проведет первого сентября.