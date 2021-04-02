Алексей Попов: «Черчесов - физрук нормальный, но нет развития команды»

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02 Апреля 2021, 09:36,
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Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов поделился мнением об игре сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова.
«У команды одна задача - получить результат, но нет задачи развиваться. Да, он бьется за результат, достигает какими-то средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост?», - передает слова Попова «Рейтинг Букмекеров».
Сборная России провела три поединка в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Подопечные Черчесова отпраздновали победы над командами Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также потерпели поражение во встрече со Словакией (1:2).
После трех туров российская сборная занимает второе место в отборочной группе, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Следующий матч в квалификации ЧМ-2022 команда проведет первого сентября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Алексей Попов
Черчесов даже на хренового физрука давно не тянет. В топку!!!
Словению со Словакией перепутали 1-2...2-1
Чтобы было развитие, нужно на Евро везти команду с новым ГТ без Дзюбы, Кудряшова, Жиркова и Семёнова. "Обкатать" её с дальнейшим прицелом на ЧМ-2022. Средний возраст у команды должен быть 25-26 лет - тогда можно будет поддерживать высокий темп в течение всего матча и играть - без проблем - в таком темпе через два дня на третий - как на всех больших финальных турнирах.