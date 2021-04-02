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Алексей Попов: «Черчесов - физрук нормальный, но нет развития команды»

02 Апреля 2021, 09:36,

Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов поделился мнением об игре сборной России под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

«У команды одна задача - получить результат, но нет задачи развиваться. Да, он бьется за результат, достигает какими-то средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост?», - передает слова Попова «Рейтинг Букмекеров».

Сборная России провела три поединка в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Подопечные Черчесова отпраздновали победы над командами Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также потерпели поражение во встрече со Словакией (1:2).

После трех туров российская сборная занимает второе место в отборочной группе, уступая по дополнительным показателям Хорватии. Следующий матч в квалификации ЧМ-2022 команда проведет первого сентября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Алексей Попов
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Комментарии (3)
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Bourgignon Alex
02 Апреля 2021, 10:40

Черчесов даже на хренового физрука давно не тянет. В топку!!!

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Misha_diablo_football
02 Апреля 2021, 10:11

Словению со Словакией перепутали 1-2...2-1

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redwhite1959
02 Апреля 2021, 10:04

Чтобы было развитие, нужно на Евро везти команду с новым ГТ без Дзюбы, Кудряшова, Жиркова и Семёнова. "Обкатать" её с дальнейшим прицелом на ЧМ-2022. Средний возраст у команды должен быть 25-26 лет - тогда можно будет поддерживать высокий темп в течение всего матча и играть - без проблем - в таком темпе через два дня на третий - как на всех больших финальных турнирах.

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