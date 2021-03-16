Венгер: Лучше чемпионат мира каждые 2 года, чем Лига наций

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер представил проект глобальной реформы международного футбола. 71-летний француз является сторонником отмены малозначащих матчей и турниров вроде Лиги наций. Альтернатива - проведение чемпионатов мира и Европы в два раза чаще, чем сейчас, то есть каждые два года.

Также в интервью beIN Sports Венгер предлагает реформировать квалификационные турниры. Вместо международных пауз в сентябре, октябре, марте и июне можно провести две половины отборочного цикла в октябре и феврале.

Венгер отметил, что средний возраст футболистов на чемпионате мира составляет 27-28 лет, и они рискуют пропустить следующий турнир, когда им будет уже за 30.