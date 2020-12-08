Непомнящий: «Мы считаем, что в Хорватии идет смена поколений, но и у нас тоже»

Известный футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал свое мнение об отборочной группе к чемпионату мира, в которую попала сборная России.

- Поделитесь впечатлениями от нашей группы, в которую попали также Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

- Слабых групп не бывает, а в наших условиях для нас любая группа очень сложная. У меня такое ощущение, что мы не желая того, резко будем менять состав сборной, потому что ситуация с коронавирусом и плотным календарем требует максимального напряжения от футболистов. Но не все его выдерживают. Мы считаем, что сейчас сборная Хорватии переживает смену поколения, омолаживания, но такая же ситуация и у нас. Поэтому для меня любая группа сложная. Я исхожу еще и из того, что чем нам сложнее, тем серьезнее мы готовимся и всегда умеем выйти из сложного положения. Наша сборная нас к этому уже подготовила, поэтому у меня нет точного мнения, выйдем ли мы с первого места или нет. То, что бороться можем, это да, то, что можем выиграть у любого соперника, – тоже да. Но можем и проиграть любой команде.

- Многие считают, что Хорватия и Дания были наиболее желанными соперниками из первой корзины. У вас такое же мнение?

- Да, считается, что Дания удобный для нас соперник. Но мне вспоминаются последние игры нашей сборной. Условия там были не очень простые. Хорватия примерно такого же уровня по качеству игроков, что и сербы. Все играют в Европе, как и словенцы. Но, например, с Германией было бы сложнее, хотя она сейчас тоже в поисках. Не поймешь, кого бояться.

- Испанию, Италию, Англию…

- Здесь и разговоров нет. Это для нас сложные соперники, как и французы.

- Вы сказали, что в Хорватии сейчас идет смена поколений. Можно ли сказать, что это уже не топ-сборная?

- Приходит поколение уровня Влашича. Но это тоже не слабые футболисты. Там много талантливых ребят. Не думаю, что смена будет происходить так, что команда уровня А превратится в команду уровня В. Но амбиций у молодых больше, чем у тех, кто уже поиграл. Поэтому вопрос психологии тоже будет стоять. Тем более что хорваты всегда были неуступчивым соперником.

- Явный фаворит в нашей группе есть?

- Я его не вижу. Сегодня все равны.

- То есть, за первое место будут бороться больше, чем две команды?

- Думаю, да. Никто не знает, кто выстрелит. У нас ведь ни со Словенией, ни со Словакией, ни с Хорватией нет положительного баланса. Даже Черчесов признает, что перед хорватами у нас должок, хотя они у нас по пенальти выиграли на последнем чемпионате мира. Не думаю, что нам будет просто с этими сборными. Да и Кипр с Мальтой для нас не такие простые соперники, как выясняется.

- Роман Широков как-то назвал Словакию колхозом. У нас тогда сборная была сильнее, что позволяло так оценивать соперника?

- Да. Мы тогда были на таком кураже, что нам тогда с ними было достаточно просто. И уровень игроков тогда у нас был посильнее. На последнем чемпионате мира мы продемонстрировали уровень командной игры и духа. В отборочных матчах немного по-другому. Это не краткосрочный турнир, а надо быть готовым сегодня и сейчас. Это не всегда просто. И потом времени на подготовку не будет, как перед чемпионатом мира, когда сборная месяц живет вместе. В отборе немного по-другому. И степень готовности каждого футболиста будет зависеть от уровня работы в клубах.

- Мы попали в группу из шести команд. Это минус или плюс?

- Не знаю, в чем здесь плюсы и минусы. Зато нет паузы. Когда играешь в таком ритме, легче спланировать работу. Не вижу преимущества у команд, у которых в группе по пять сборных. Иногда нужно, чтобы был тонус и не было перерывов. А так сборники постоянно разъезжаются в этот период по клубам и уже будет не очень качественная работа даже в своем клубе. А если игроки находятся в сборной, идет планомерный тренировочный процесс. Я заметил, что Черчесов всегда обращает внимание, когда неудачно играет первые матчи, что не было возможности провести полноценную подготовку и привести футболистов к общему знаменателю.

Елена Григорьевская