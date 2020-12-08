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Бывший игрок «Сатурна» Петраш: «Мы будем готовы биться со сборной России»

08 Декабря 2020, 00:10,

Евро-Футбол.Ру

Бывший игрок сборной Словакии и «Сатурна» Петар Петраш в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы своей национальной команды в отборе чемпионата мира.

- Я считаю, что это очень сложная и интересная группа. Сразу четыре команды будут бороться за выход на чемпионат мира, и это действительно здорово. Конечно, никого нельзя недооценивать, потому что сейчас каждая команда сбалансирована. Матчи обязательно будут упорные и качественные.

- Знаете что-нибудь о сборной России? Чего ожидаете от матчей?

- У сборной России всегда был свой путь. Впрочем, я уверен, что мы можем подготовиться к матчам против сборной России. Мы нередко встречались между собой и примерно понимаем уровень, мы будем готовы биться со сборной России.  Особенно будет трудно в России, там ваша команда всегда действует очень агрессивно, но мы будем готовы. Я с нетерпением жду противостояния именно со сборной России, где я много играл.

- В какой форме сейчас сборная Словакии?

- Как истинный словак, я верю, что наша команда будет в числе лидеров. Это будет долгий и сложный путь, но, в конце концов, он всегда решается на поле. В квалификации мы уже доказали, что можем хорошо готовиться к важным матчам, и я надеюсь, что к тому времени все в нашей команде прибавят. Для игроков будет очень важно выходить в стартовом составе своих клубов регулярно, тогда у них будет игровой тонус. Я убежден, что если обойдется без травм, мы хорошо выступим в этом отборочном цикле.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Словакии, Петар Петраш
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