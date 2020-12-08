Отличный расклад: Шансы сборной России отобраться на чемпионат мира в Катаре

Путь на чемпионат мира раза в два сложнее, чем отбор на чемпионат Европы. Только первое место позволяет вздохнуть спокойно. Европа на «мундиаль» делегирует 13 команд, десять из которых сразу забирают победители групп. Всего лишь три путёвки остаются в розыгрыше, а сразятся за них десять команд, занявших второе место в группе и два победителя групп в Лиге наций с лучшими показателями. При этом, ФИФА придумала настоящий плей-офф с полуфиналами и финалом, так что добраться до заветной путёвки на чемпионат мира со второго места очень сложно. Ориентируемся на первую строчку и считаем шансы.

Сборная Хорватии займёт первое место (вероятность – 40%)

Эксперты в один голос твердят, что группа российской сборной совсем без фаворита. Некоторые уверяют, что «наши парни» смотрятся предпочтительнее всех. Мы позволим себе всё-таки сделать реверанс в сторону сборной Хорватии. Пусть и подвиги чемпионата мира 2018 остались в прошлом, да и на «мундиале» Россия с Хорватией сыграли 2:2, а судьбу путёвки в полуфинал решил только пенальти Смолова.

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Лука Модрич, конечно, стареет, но на квалификацию к чемпионату мира 2022 его хватит. А футбольный интеллект хорватского капитана неподвластен никому из команды Станислава Черчесова. Прибавляем Николу Влашича, который регулярно решает в РПЛ, демонстрируя превосходство над российскими футболистами. Опять же плюс для хорватов, Никола прекрасно знаком со многими игроками сборной России, подскажет, как против них играть. Перишич, Ковачич, Брозович. Общий уровень несомненно делает хорватов главными претендентами на прямую путёвку в Катар. Но говорить о тотальном превосходстве нельзя.

Сборная России займёт первое место (вероятность – 20%)

Дружина Станислава Черчесова получила бы побольше процентов на первое место, однако ужасающий осенний отрезок оставил столько вопросов, что и 20 кажутся авансом. С жеребьёвкой сборной России очень повезло, практически лучший из представленных вариантов выпал. Попади нам условная Бельгия или Франция и о первом месте, а, следовательно, и о попадании на чемпионат мира 2022 мы бы вообще речь не вели.

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Но с этой сборной Хорватии можно бороться. После ЧМ-2018 и Россия, и «шашечные» не в оптимальном состоянии, регрессируют, но смена поколений больнее ударила по хорватам (у нас она пока не проходит в полной мере), поэтому побороться за первую строчку точно можно. Лишь бы не включился комплекс Словакии и Словении, обоим этим сборным мы проиграли в последнем матче, и оба раза это была очень важная игра.

Сборная Словении займёт первое место (вероятность – 10%)

В этой группе каждый может обыграть каждого – практически идеальный экспертный комментарий по секстету сборной России. И команда из четвёртой корзины действительно имеет неплохие шансы на первое или второе место. Матьяж Кек – опытный тренер, его словенцы обставили в группе Лиги наций Грецию, нападение: Иличич, Шпорар, Матавж и Вербич смотрится даже посильнее хорватского, на последнем рубеже есть Ян Облак, способный в одиночку вытащить «куражный» матч. Интересная команда подобралась у Словении. Опять же, информацию по сборной России может слить Миха Мевля, давно «шпионивший», внедрившись в «Сочи».

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Сборная Словакии займёт первое место (вероятность – 9%)

Старение лидеров затрагивает Словакию очень серьёзно. Гамшик, Пекарик, Куцка, Дюриш, даже Мак. Очень серьёзное поколение словацких футболистов «устаёт», а новых талантов с такой же скоростью не поступает. Очень силён Шкриньяр, но в одиночку центральный защитник матчи не выигрывает, да и провалов позиционных у игрока Конте стало многовато. Прогрессируют Лоботка, Дуда, однако этого не хватает, чтобы команда из второй корзины была в фаворитах группы. Словакия выглядит наименее боеспособным коллективом среди равных, хотя, безусловно, готова к удивлять. Но нынешний рейтинг сборной всё-таки набило поколение, уходящее в закат, подтвердить его будет сложно.

Сборная Кипра или Мальты займёт первое место (вероятность – 1%)

В результате округления сборные Кипра и Мальты на двоих получили один процент, но в реальности хоть кому-то побороться даже за очки в матче с фаворитами будет очень сложно. Рубка будет только за последнее место, ведь совсем не скажешь, что сейчас Мальта слабее Кипра. Футбол на третьем по численности населения острове в Средиземном море постепенно угасает. Обе сборные уже воссоединились в низшем дивизион Лиги наций, в осенние матчи Мальта провела даже лучше. Зато у Кипра есть футболисты с европейским прошлым и настоящим. В общем, борьба будет не только в верхней части турнирной таблицы группы Н.