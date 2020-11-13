Аргентина не смогла победить Парагвай

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13 Ноября 2020, 08:12,
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В рамках отборочного турнира ЧМ-2022 состоялся поединок между сборными Аргентины и Парагвая. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
В составе хозяев голом отличился Николас Гонсалес, а за гостей забил Анхель Ромеро. В начале второго тайма Лионель Месси мог вывести «альбиселесте» вперед, но его гол не был засчитан.
После трех туров Аргентина набрала семь очков и занимает первое место, а Парагвай (5) располагается на четвертой строчке.
Протокол игры
|21' Ромеро Анхель (0:1)
|(1:1) Гонсалес Николас 41'
Армани Франко • Монтьель Гонсало • 78'Мартинес Лукас II • Отаменди Николас • Де Пауль Родриго 45' 83' ( Аларио Лукас ( 83') • Паредес Леандро • Паласиос Эксекиэль 29' ( Ло Чельсо Джовани ( 29') • Гонсалес Николас • Месси Лионель • Окампос Лукас 62' ( Ди Мария Анхель ( 62') • Мартинес Лаутаро 83' ( Домингес Николас ( 83')
Запасные: Медина Факундо • Гидо Родригес • Мартинес Эмилиано • Андрада Эстебан • Гомес Алехандро • Перес Неуэн • Каннеманн Вальтер • Корреа Хоакин
Силва Энтони • Рохас Роберт • Бальбуэна Фабиан • Гомес Густаво • Алонсо Хуниор • Вильясанти Матиас 74' ( Перес Эрнан ( 74' ) • 76'Лусена Анхель • 47'Хименес Гастон 85' ( Санабрия Антонио ( 85') • Ромеро Анхель 30' 85' ( Рохас Родриго ( 85') • Лескано Дарио 74' ( Морель Хорхе ( 74') • Альмирон Мигель 90' 90' ( Альдерете Омар ( 90')
Запасные: Бобадилья Рауль • Санчес Ричард II • Matias Rojas II • Агилар Альфредо • Ромеро Оскар • Эскобар Хуан • Miguel Martinez2
13 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Аргентины, Cборная Парагвая