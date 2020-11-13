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Аргентина не смогла победить Парагвай

13 Ноября 2020, 08:12,

Евро-Футбол.Ру

В рамках отборочного турнира ЧМ-2022 состоялся поединок между сборными Аргентины и Парагвая. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В составе хозяев голом отличился Николас Гонсалес, а за гостей забил Анхель Ромеро. В начале второго тайма Лионель Месси мог вывести «альбиселесте» вперед, но его гол не был засчитан.

После трех туров Аргентина набрала семь очков и занимает первое место, а Парагвай (5) располагается на четвертой строчке.

Протокол игры  
Аргентина 1:1 Парагвай
    21' Ромеро Анхель (0:1)
(1:1) Гонсалес Николас 41'    
Армани Франко Монтьель Гонсало   78' Мартинес Лукас II Отаменди Николас Де Пауль Родриго   45'   83' (Аларио Лукас (   83') Паредес Леандро Паласиос Эксекиэль   29' (Ло Чельсо Джовани (   29') Гонсалес Николас Месси Лионель Окампос Лукас   62' (Ди Мария Анхель (   62') Мартинес Лаутаро   83' (Домингес Николас (   83')
Запасные: Медина Факундо Гидо Родригес Мартинес Эмилиано Андрада Эстебан Гомес Алехандро Перес Неуэн Каннеманн Вальтер Корреа Хоакин
Силва Энтони Рохас Роберт Бальбуэна Фабиан Гомес Густаво Алонсо Хуниор Вильясанти Матиас   74' (Перес Эрнан (   74'   76') Лусена Анхель   47' Хименес Гастон   85' (Санабрия Антонио (   85') Ромеро Анхель   30'   85' (Рохас Родриго (   85') Лескано Дарио   74' (Морель Хорхе (   74') Альмирон Мигель   90'   90' (Альдерете Омар (   90')
Запасные: Бобадилья Рауль Санчес Ричард II Matias Rojas II Агилар Альфредо Ромеро Оскар Эскобар Хуан Miguel Martinez2
13 ноября.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Аргентины, Cборная Парагвая
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