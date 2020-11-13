Аргентина не смогла победить Парагвай

В рамках отборочного турнира ЧМ-2022 состоялся поединок между сборными Аргентины и Парагвая. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В составе хозяев голом отличился Николас Гонсалес, а за гостей забил Анхель Ромеро. В начале второго тайма Лионель Месси мог вывести «альбиселесте» вперед, но его гол не был засчитан.

После трех туров Аргентина набрала семь очков и занимает первое место, а Парагвай (5) располагается на четвертой строчке.