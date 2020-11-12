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​Санчес получил повреждение на тренировке сборной Чили

12 Ноября 2020, 18:32,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий Алексис Санчес получил мышечное повреждение и досрочно завершил тренировку сборной Чили в четверг. Об этом на своих страницах сообщает Football Italia, ссылаясь на Cds.

Санчес должен был выйти с первых минут в субботнем отборочном матче против сборной Перу, однако теперь участие футболиста вызывает сомнения.

«Интер» ещё не опубликовал заявления по поводу травмы Санчеса и ждёт дополнительной информации о повреждении своего футболиста.

Стоит сказать, что Алексис Санчес получил повреждение и во время перерыва на матчи национальных сборных в прошлом месяце.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Алексис Санчес, Сборная Чили
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