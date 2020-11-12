​Санчес получил повреждение на тренировке сборной Чили

Нападающий Алексис Санчес получил мышечное повреждение и досрочно завершил тренировку сборной Чили в четверг. Об этом на своих страницах сообщает Football Italia, ссылаясь на Cds.

Санчес должен был выйти с первых минут в субботнем отборочном матче против сборной Перу, однако теперь участие футболиста вызывает сомнения.

«Интер» ещё не опубликовал заявления по поводу травмы Санчеса и ждёт дополнительной информации о повреждении своего футболиста.

Стоит сказать, что Алексис Санчес получил повреждение и во время перерыва на матчи национальных сборных в прошлом месяце.