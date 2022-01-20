Какие у сборной России шансы стать чемпионом Европы по футзалу

В среду в Голландии стартовал чемпионат Европы по футзалу. Сборная России свой путь на континентальном форуме начнёт в пятницу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы команды Сергея Скоровича на завоевание трофея футзального Евро.

В группе проблем не будет

Если в мире футбола сборная России является середняком даже по европейским меркам, то в мире футзала российская национальная команда всегда относится к числу фаворитов крупных турниров. Не так давно, в 2016 году, Россия завоевала серебро чемпионата мира по футзалу, что говорит о многом. Можно сколько угодно спорить по поводу натурализации бразильцев для футзальной сборной. Да, такой подход способствует успехам команды, но надо сказать, что не только натурализованные игроки делают погоду на площадке – талантливых россиян тоже хватает. Взять того же Ивана Чишкалу, который выступает за «Бенфику».

На Евро сборная России по футзалу выступит в группе С. Там соперниками команды Сергея Скоровича, работающего со сборной с далёкого 2009 года, будут Словакия, Хорватия и Польша. У России не должно быть проблем с выходом из этого квартета с первого места. Нельзя исключать какую-то осечку, ведь в футзальных турнирах команды нередко стараются набирать ход по ходу дистанции, не включаясь на максимум в самом начале. Но сборная России по классу определённо сильнее всех своих соперников, что она и должна продемонстрировать на площадке. На двух последних Евро команда Скоровича играла вничью с поляками и хорватами, но в итоге занимала первое место в группе.

Если большой сенсации не будет, сборная России в квартете С финиширует первой. Фаворитом на завоевание второй путёвки в плей-офф является Хорватия, хотя Польша в последние годы добилась прогресса и может удивить. Что касается Словакии – это тёмная лошадка. Команда впервые пробилась в финальную часть чемпионата Европы, чему поспособствовало увеличение числа участников с 12 до 16 сборных.

Шансы на трофей

Чемпионат Европы по футзалу ранее проводился 11 раз. Сборная России завоёвывала трофей лишь однажды – в 1999 году. Ещё пять раз российская национальная команда проигрывала в финалах. Трижды сборная России завоёвывала бронзу. Как видим, только два раза россиян не оказывалось на пьедестале футзального Евро – в 2003 и 2010 годах.

Россия входит в число претендентов на трофей, но главным фаворитом остаётся Испания, которая выиграла 7 из 11 чемпионатов Европы по футзалу и лишь дважды не добиралась до финала. На прошлом континентальном форуме испанцы в финале проиграли Португалии в экстра-тайме. Теперь «красная фурия» полна решимости вернуть себе титул.

Сборные России и Испании могут пересечься уже в 1/4 финала, если в группах С и D кто-то из них займёт первое место, а кто-то второе. Но для этого нужна сенсация, поскольку команды являются явными фаворитами своих квартетов. Если же чуда не случится, и команды финишируют в группах первыми, то Россия с Испанией смогут сыграть только в финале или в матче за третье место.

Команда Сергея Скоровича должна спокойно добираться до полуфинала. Там, судя по сетке, велика вероятность встречи с Италией или Казахстаном. Обе эти команды хороши, обе могут дать России серьёзный бой. Давать прогнозы перед стартом турнира сложно, ведь мы не видели команды в деле. Поэтому говорить о том, окажется ли команда Скоровича в финале, пока не стоит.

Специалисты из области ставок на спорт, понятное дело, считают главным фаворитом футзального Евро Испанию, оценивая вероятность её триумфа примерно в 35%. Дальше идёт Россия с вероятностью завоевания трофея приблизительно в 28%. Пожалуй, можно согласиться с мнением экспертов. А как будет на деле – покажет площадка.