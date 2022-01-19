Чемпионат Европы по футзалу: участники, фавориты, соперники России

В среду вечером стартует чемпионат Европы по футзалу. Младший брат футбола не такой популярный, но всё же он приковывает к себе внимание миллионов болельщиков своей динамичностью и красотой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует континентальный футзальный форум.

Когда и где пройдёт турнир

Чемпионат Европы по футзалу пройдёт в Голландии. В прошлый раз крупный турнир по футзалу голландцы принимали ещё в прошлом веке, а именно в 1989 году. Тогда на голландской земле проходил чемпионат мира.

Евро по футзалу начнётся 19 января, а завершится 6 февраля. И открытие, и финал примет Амстердам. При этом ряд матчей турнира пройдут в другом голландском городе – Гронингене.

Формат

Футзальный чемпионат Европы был расширен с 12 до 16 сборных. Они разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. Формат для такого количества участников турнира привычный – из группы выходят сборные, которые финишировали на первом и втором местах в своих группах. В четвертьфиналах, крест на крест (первое место со вторым), между собой пересекаются представители групп А и В, а также С и D.

Группы

Как мы уже сказали, в каждой группе выступят по четыре сборные. Ниже мы приведём распределение команд по квартетам. В скобках укажем, сколько раз команды участвовали в финальных частях Евро ранее. Всего турнир проводился 11 раз.

А: Голландия (5), Сербия (6), Украина (10), Португалия (9).

В: Казахстан (2), Италия (11), Словения (6), Финляндия (0).

С: РОССИЯ (11), Польша (2), Словакия (0), Хорватия (5).

D: Грузия (0), Испания (11), Азербайджан (5), Босния и Герцеговина (0).

Кто фаворит

Главным фаворитом чемпионата Европы по футзалу всегда считается Испания. Футзальная «красная фурия» выиграла 7 из 11 Евро. Четыре года назад испанцы не смогли защитить титул, проиграв в финале Португалии. «Европейские бразильцы» теперь будут стараться сохранить трофей в своих руках.

Россия тоже относится к числу фаворитов. О шансах российской сборной мы поговорим в отдельном материале. А пока лишь скажем, что Россия на четырёх последних Евро занимала либо второе (3 раза), либо третье место (1 раз).

Также в списке фаворитов находится Италия, хотя на двух последних континентальных форумах «скуадра адзурра» не добиралась даже до стадии полуфинала.

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Где следить за Евро

Трансляции игр чемпионата Европы по футзалу в текстовом формате будут проходить на страницах портала LiveResult.

Особенности игры

Напоследок немного поговорим об особенностях футзала. В отличие от футбола, в футзале играется чистое время. Как только мяч оказывается за пределами площадки, хронометрист останавливает таймер. Футзальный матч состоит из двух таймов по 20 минут. Из-за чистого времени тайм зачастую фактически растягивается минут на сорок. Всё зависит от того, как развивается игра.

В футзале есть своеобразное ограничение по нарушениям правил. Если команда за тайм набирает 5 фолов, то шестой и каждый последующий наказывается пробитием 10-метрового удара (не путать с пенальти, пенальти пробивается с 6 метров). Если нарушение правил произошло ближе к воротам, игрок по желанию может пробивать удар не с 10-метровой отметки, а с места, где произошло нарушение. Разумеется, речь не идёт о нарушениях внутри штрафной площадки, за которое всегда, независимо от количества фолов, назначается пенальти – 6-метровый удар. После первого тайма фолы обнуляются.

Если вы только сейчас собираетесь начинать знакомство с футзалом, то вам нужно знать ещё один момент. Вратарь на своей половине площадки может сделать только один пас. Если мяч побывал у вратаря, то сделать ему передачу обратно нельзя до тех пор пока:

а) мяч не побывал за пределами площадки;

б) мяч не побывал у команды-соперника.

При этом на чужой половине площадки правило не работает – там вратарь может делать неограниченное количество касаний/передач. Зачастую мы это видим, когда команда рискует и выпускает на площадки пятого полевого.

Очень часто при игре с пятым полевым вратарь (или полевой игрок во вратарской футболке) располагается не в районе центральной линии, а ближе к чужим воротам. Новички часто задают вопрос, почему так происходит, если в таком случае вратарю при потере мяча значительно дальше бежать к воротам. Ответ кроется выше – в правиле, ограничивающем касания вратаря. Если команда с пятым полевым допустила ошибку, и ей пришлось под прессингом отступить на свою половину площадки, то выгоднее иметь здесь полевого игрока без ограничений по касаниям, чтобы можно было «обстучаться» в пас и быстро выйти из-под прессинга. Если же в такой ситуации здесь оказывается вратарь, которому можно сделать пас только один раз, ситуация усложняется.