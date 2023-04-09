Назван лучший тренер из бывших звёзд футбола

Многие футболисты после завершения карьеры пробуют реализовать себя на тренерском поприще. Журналисты Daily Mail решили сравнить карьеры и составить рейтинг лучших тренеров из бывших звёзд футбола, которые не так давно повесили бутсы на гвоздь.

На первом месте располагается Хави, под руководством которого «Барселона» недавно выиграла первый трофей (Суперкубок Испании) и сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

На второй строчке оказался Микель Артета, чей «Арсенал» занимает первое текущее место в Премьер-лиге и может стать чемпионом впервые с далёкого 2004 года.

Топ-3 замыкает Эрнан Креспо, тренирующий «Аль-Духаиль» в Катаре.

В список из 12 специалистов также входят: Андреа Пирло, Венсан Компани, Стивен Джеррард, Майкл Каррик, Хаби Алонсо, Фрэнк Лэмпард, Скотт Браун, Уэйн Руни и Скотт Паркер.

Отмечается, что 9 из 12 представленных тренеров выступали на позиции полузащитника.