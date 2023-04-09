Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван лучший тренер из бывших звёзд футбола

09 Апреля 2023 • 20:05 Комментировать

Многие футболисты после завершения карьеры пробуют реализовать себя на тренерском поприще. Журналисты Daily Mail решили сравнить карьеры и составить рейтинг лучших тренеров из бывших звёзд футбола, которые не так давно повесили бутсы на гвоздь. 

На первом месте располагается Хави, под руководством которого «Барселона» недавно выиграла первый трофей (Суперкубок Испании) и сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

На второй строчке оказался Микель Артета, чей «Арсенал» занимает первое текущее место в Премьер-лиге и может стать чемпионом впервые с далёкого 2004 года.

Топ-3 замыкает Эрнан Креспо, тренирующий «Аль-Духаиль» в Катаре.

В список из 12 специалистов также входят: Андреа Пирло, Венсан Компани, Стивен Джеррард, Майкл Каррик, Хаби Алонсо, Фрэнк Лэмпард, Скотт Браун, Уэйн Руни и Скотт Паркер.

Отмечается, что 9 из 12 представленных тренеров выступали на позиции полузащитника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Барселона Арсенал Лондон Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Эрнан Креспо Хави Эрнандес Микель Артета Хаби Алонсо Андреа Пирло Скотт Паркер Венсан Компани Скотт Браун Майкл Каррик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вальядолид Вальядолид
Мальорка Мальорка
3
3
2.46 3.10 3.20
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Кадис Кадис
0
2
1.65 3.85 5.80
Видео
Перерыв
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
0
0
3.00 3.25 2.49
Видео
09.04.23 в 22:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико М Атлетико М
4.30 3.05 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
19:13 · Испания. Ла Лига
«Бетис» проиграл «Кадису» в формате 9 на 11
17:28 · Испания. Ла Лига
Кубо – первый игрок из Японии с 6 голами в сезоне Ла Лиги
17:00 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» с «Мальоркой» забили по три гола
15:41 · Испания. Ла Лига
Хави снова ответил на вопрос о будущем Бускетса
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов купить игрока «Реала» за 80 миллионов евро
13:50 · Испания. Ла Лига
Вальверде накажут за нападение на игрока «Вильярреала» при одном условии
13:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Жирона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 10 апреля 2023
12:13 · Испания. Ла Лига
Баэна отреагировал на информацию об оскорблении семьи Вальверде
11:04 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба устроят битву за де Пауля
09:27 · Испания. Ла Лига
Назван игрок, которого передумала продавать «Барселона»
09:20 · Испания. Ла Лига
Хави назвал трансферную цель «Барселоны» - стоимость более 50 млн евро
07:46 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Вальверде напал на игрока «Вильярреала»
07:39 · Испания. Ла Лига
Игрок «Реала» Вальверде подрался с футболистом «Вильярреала»
03:38 · Италия. Серия А
Амрабат по-прежнему интересен «Барселоне» слухи
01:20 · Испания. Ла Лига
Игроки «Барселоны» поздравили «Вильярреал» с победой над «Реалом»
Все новости
Рекомендуем