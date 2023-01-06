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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вратарь, которому Месси в 2005 году забил свой первый гол в чемпионате Испании, до сих пор хранит тот мяч видео

06 Января 2023 • 07:20 Комментировать

Это было весной 2005 года - вернувшая себе после шестилетнего воздержания чемпионский титул в Испании «Барселона» легко и непринужденно громила соперников под предводительством хулиганов Роналдиньо и Это'о, к которым начали постепенно подпускать и юного Лионеля Месси.

1 мая в гости к чемпионам пожаловал скромный «Альбасете» с Раулем Вальбуэна в воротах, и именно этому вратарю было суждено войти в историю - именно он пропустил первый гол от Месси в чемпионате Испании.

- В тот день мне удалось забрать мяч, но я так стремился не из-за Месси как такового, а из-за того, что впервые в жизни сыграл на «Камп Ноу». И лишь через какое-то время осознал, какое у меня в руках сокровище - мяч, которым Месси забил свой первый гол! - цитирует его слова TyC Sports.

Продавать мяч вратарь не намерен, но признался, что уже получал серьезные предложения за него. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альбасете Лионель Месси Рауль Вальбуэна
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