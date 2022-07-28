Франк Кесси рассказал о первых днях в «Барселоне»

Франк Кесси, недавно пополнивший ряды «сине-гранатовых», рассказал о первых днях в новой команде и объяснил, почему выбрал именно этот клуб для продолжения своей спортивной карьеры.

«Меня здесь тепло приняли. Это словно моя вторая семья. Для меня постарались все сделать максимально простым. Мое общение с партнерами по команде и сотрудниками складывается хорошо. «Барселона» - команда, созданная побеждать. Когда тебя зовут туда, ты ни минуты не сомневаешься», - отметил полузащитник в интервью клубному телевидению.

Он также добавил, что считает «Барселону» лучшим клубом мира. «Я и остальные новички сделаем все, чтобы помочь «Барсе» стать лучше», - пообещал спортсмен.