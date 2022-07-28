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Чемпионат Испании. Ла Лига

Франк Кесси рассказал о первых днях в «Барселоне»

28 Июля 2022 • 16:06 Комментировать

Франк Кесси, недавно пополнивший ряды «сине-гранатовых», рассказал о первых днях в новой команде и объяснил, почему выбрал именно этот клуб для продолжения своей спортивной карьеры.

«Меня здесь тепло приняли. Это словно моя вторая семья. Для меня постарались все сделать максимально простым. Мое общение с партнерами по команде и сотрудниками складывается хорошо. «Барселона» - команда, созданная побеждать. Когда тебя зовут туда, ты ни минуты не сомневаешься», - отметил полузащитник в интервью клубному телевидению.

Он также добавил, что считает «Барселону» лучшим клубом мира. «Я и остальные новички сделаем все, чтобы помочь «Барсе» стать лучше», - пообещал спортсмен.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Франк Кесси
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