Куман указал на главный недостаток «Барселоны»

Голландский специалист Рональд Куман, ранее занимавший пост главного тренера каталонской «Барселоны», высказался об игровом стиле «сине-гранатовых».

«Для меня, как представителя голландской школы, очень важно доминирование в игре. Сейчас нужно применять схему с тремя центральными защитниками и пятью в общем. Именно так мы провели последние несколько месяцев и в этот период показывали свою лучшую игру.

«Барселона» по-прежнему живет прошлым, используя тики-таку при схеме 4-3-3. Но футбол уже изменился и стал намного быстрее и техничнее. Не нужно жить прошлым», - цитирует тренера Sport.es.

Куман занимал пост рулевого «Барселоны» с августа 2020 по октябрь 2021 года.