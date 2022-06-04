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Звезда «Реала» лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч»

04 Июня 2022 • 12:59 Комментировать

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч», который составляет портал Sportskeeda.

Форвард «королевского клуба» является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в этом году. Следом за Бензема идут сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане и польский бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски. Стоит отметить, что четвёртую строчку занимает партнёр Бензема по «Реалу», а именно молодой бразилец Винисиус Жуниор. Пятёрку замыкает египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Напомним, что в прошедшем сезоне Карим Бензема выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Золотой Мяч Роберт Левандовски Садио Мане
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