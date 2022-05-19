«Барселона» хочет продать Мингесу за 5-10 миллионов евро

«Барселона» хочет продать защитника Оскара Мингесу за 5-10 миллионов евро. Игрок не входит в планы главного тренера Хави на следующий сезон.

Защитник появился в первой команде каталонского клуба в прошлом сезоне, когда им руководил Рональд Куман. Голландский специалист часто использовал его в пятерке защитников, но в этом сезоне новый наставник каталонцев Хави не часто доверял игроку место в основе.

«Барселона» намерена избавиться от футболиста в летнее межсезонье, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы планируют выручить за игрока 5-10 миллионов евро.

В этом сезоне Мингеса провел в Ла Лиге 18 матчей, сделав одну голевую передачу.