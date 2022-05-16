«Барселона» интересуется защитником из Бильбао

«Барселона» интересуется защитником из «Атлетик Бильбао» Иньиго Мартинесом.

30-летний футболист обладает огромным опытом, проведя 340 матче в Ла Лиге и 17 раз выступив за сборную Испании.

В свою очередь, каталонский клуб ищет возможность приобретения недорого игрока центра обороны вместо Клемана Лангле и Самуэля Умтити, которые летом могут покинуть «Барсу».

Контракт Мартинеса с клубом из Бильбао заканчивается через год и нынешнее межсезонье может стать последним шансом «Атлетика» заработать на трансфере игрока.

В этом сезоне Мартинес провел в Ла Лиге 26 матчей и забил 3 гола.