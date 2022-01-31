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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рейнилду перейдёт в «Атлетико»

31 Января 2022 • 22:38 Комментировать

Левый защитник «Лилля» Рейнилду Мандава собирается присоединиться к «Атлетико» Мадрид этой зимой, а не в конце сезона, как было первоначально согласовано между клубами, об этом сообщает L’Équipe.

28-летний игрок уже подписал предварительный контракт с «индейцами». «Атлетико» готов заплатить за переход футболиста от 4 до 5 миллионов евро.

Срок действия его текущего соглашения с французским клубом истекает в конце этого сезона, и игрок попросил клуб отпустить его уже этой зимой, чтобы они могли получить деньги за трансфер.

Рейнилду, который был в Мадриде в воскресенье, узнал, что его просьба была принята «Лиллем» в свете его безукоризненного отношения с тех пор, как его начали связывать с уходом из французского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лилль трансферы футбола - зима 2022 Рейнилду Мандава
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