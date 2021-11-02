Агуэро подавлен из-за проблем со здоровьем

В понедельник «Барселона» сообщила, что Серхио Агуэро пропустит как минимум три месяца. У форварда проявились проблемы с сердцем – в субботнем матче Ла Лиги против «Алавеса» аргентинец был заменён из-за боли в груди.

Испанский Sport пишет о том, что Серхио Агуэро подавлен из-за сложившейся ситуации, ведь его профессиональное будущее теперь находится под угрозой. По данным источника, мама Агуэро приедет в Барселону, чтобы поддержать футболиста.

Серхио Агуэро провёл за «Барселону» всего лишь пять матчей и забил один гол. Начало сезона 2021/2022 аргентинец пропустил по причине травмы.