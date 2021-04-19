«Севилья» - о Суперлиге: «Отсутствие конкуренции полностью противоречит нашей ДНК»

«Севилья» выступила с заявлением, в котором отказалась от участия в европейской Суперлиге.

«Руководство «Севильи» официально заявляет о полном игнорировании турнира, основанного исключительно на экономической составляющей. Суперлига была создана без ведома УЕФА, организации, которая объединяет различные футбольные ассоциации континента. Такой турнир идёт вразрез со спортивной составляющей и футбольными принципами. Отсутствие конкуренции полностью противоречит нашей ДНК. Мы никогда не будем сдаваться и ставим перед собой амбициозные цели с намерением достичь их на футбольном поле», - говорится в заявлении «Севильи».