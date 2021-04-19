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Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Севилья» - о Суперлиге: «Отсутствие конкуренции полностью противоречит нашей ДНК»

19 Апреля 2021, 22:37,

«Севилья» выступила с заявлением, в котором отказалась от участия в европейской Суперлиге.

«Руководство «Севильи» официально заявляет о полном игнорировании турнира, основанного исключительно на экономической составляющей. Суперлига была создана без ведома УЕФА, организации, которая объединяет различные футбольные ассоциации континента. Такой турнир идёт вразрез со спортивной составляющей и футбольными принципами. Отсутствие конкуренции полностью противоречит нашей ДНК. Мы никогда не будем сдаваться и ставим перед собой амбициозные цели с намерением достичь их на футбольном поле», - говорится в заявлении «Севильи».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Севилья
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