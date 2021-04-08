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​«Реал» не пойдёт на условия Рамоса

08 Апреля 2021, 17:27,

Будущее Серхио Рамоса до сих пор остаётся предметом спекуляций. Действующий контракт капитана «Реала» истекает летом, и стороны ещё не договорились о новом трудовом соглашении.

Как сообщает Marca, «Реал» не намерен идти на условия Рамоса. Клуб хочет сохранить защитника в своих рядах, но исключительно на предложенных условиях. В стане «сливочных» уверены, что команда справится с возможным уходом Рамоса.

Напомним, Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года после перехода из «Севильи». За шестнадцать лет защитник провёл за «сливочных» шестьсот семьдесят матчей, в которых забил сто один гол и отдал сорок голевых пасов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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0
ингерман
08 Апреля 2021, 18:06

ай центрзащ забил 101 гол и 40 передач.. обубеть! а вы рпл - рпл!.. )))

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