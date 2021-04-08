​«Реал» не пойдёт на условия Рамоса

Будущее Серхио Рамоса до сих пор остаётся предметом спекуляций. Действующий контракт капитана «Реала» истекает летом, и стороны ещё не договорились о новом трудовом соглашении.

Как сообщает Marca, «Реал» не намерен идти на условия Рамоса. Клуб хочет сохранить защитника в своих рядах, но исключительно на предложенных условиях. В стане «сливочных» уверены, что команда справится с возможным уходом Рамоса.

Напомним, Серхио Рамос выступает за «Реал» с лета 2005 года после перехода из «Севильи». За шестнадцать лет защитник провёл за «сливочных» шестьсот семьдесят матчей, в которых забил сто один гол и отдал сорок голевых пасов.