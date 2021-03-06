Два гола в концовке позволили «Валенсии» вырвать победу над «Вильярреалом»

Матчем географических соседей «Вильярреала» и «Валенсии» открывался 26-й тур чемпионата Испании. Хозяева поля в два раза чаще били по воротам, но основную остроту создавал соперник. Саму Чуквезе в концовке первого тайма создал два момента, а свой гол «Вильярреал» забил с пенальти за игру рукой Хосе Гайя, который находился к мячу спиной. Яспер Силессен неоднократно вступал в игру и выручал, а его партнеры в концовке матча не только спасли игру голом с пенальти Карлоса Солера, но и вырвали победу. В компенсированное время Гонсалу Гуэдеш ворвался в штрафную и расстрелял ворота. Неожиданная победа позволила «Валенсии» взлететь в самую середину таблицы.

Россиянин Денис Черышев не играл из-за травмы.