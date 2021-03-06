Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Два гола в концовке позволили «Валенсии» вырвать победу над «Вильярреалом»

06 Марта 2021, 00:58,

Матчем географических соседей «Вильярреала»  и «Валенсии» открывался 26-й тур чемпионата Испании. Хозяева поля в два раза чаще били по воротам, но основную остроту создавал соперник. Саму Чуквезе в концовке первого тайма создал два момента, а свой гол «Вильярреал» забил с пенальти за игру рукой Хосе Гайя, который находился к мячу спиной. Яспер Силессен неоднократно вступал в игру и выручал, а его партнеры в концовке матча не только спасли игру голом с пенальти Карлоса Солера, но и вырвали победу. В компенсированное время Гонсалу Гуэдеш ворвался в штрафную  и расстрелял ворота. Неожиданная победа позволила «Валенсии» взлететь в самую середину таблицы.

Россиянин Денис Черышев не играл из-за травмы.

Протокол игры  
Валенсия 2:1 Вильярреал
    40' Морено Херард (0:1)
(1:1) Солер Карлос 86'    
(2:1) Гуэдеш Гонсалу 90'    
Силлессен Яспер Корреа Тьерри Гильямон Уго Габриэль Паулиста Гайя Хосе   39' Васс Даниэль   80' (Вальехо Ману (   80') Рачич Урош   14'   80' (Олива Кристиан (   80') Солер Карлос   23' Санчес Алехандро   66' (Гуэдеш Гонсалу (   66') Макси Гомес   67'   90' (Лато Тони (   90') Ли Кан Ин   66' (Гамейро Кевин (   66')
Запасные: Ферру Джейсон Риверо Кристиан Мангала Эльяким Хауме Доменек Муса Юнус Кутроне Патрик
Асенхо Серхио Фойт Хуан   36' Альбиоль Рауль   85' Торрес Пау II Эступиньян Первис   46' (Педраса Альфонсо (   46') Чуквезе Саму Капу Этьен   42'   72' (Коста Хауме (   72') Парехо Даниэль Гомес Мойсес   88' (Бакка Карлос (   88') Морено Херард Алькасер Пако   46' (Тригерос Мануэль (   46')
Запасные: Баэна Алехандро Марио Гаспар Рульи Херонимо Фунес Мори Раба Даниэль Ниньо Фер
05 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Вильярреал
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
06 Марта 2021, 01:11

Отлично. Валенсия. Повезло. конечно. и Силессен вытянул. // Меж тем Эмери неожиданно проваливает свою миссию

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола