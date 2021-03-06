Два гола в концовке позволили «Валенсии» вырвать победу над «Вильярреалом»

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06 Марта 2021, 00:58,
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Матчем географических соседей «Вильярреала» и «Валенсии» открывался 26-й тур чемпионата Испании. Хозяева поля в два раза чаще били по воротам, но основную остроту создавал соперник. Саму Чуквезе в концовке первого тайма создал два момента, а свой гол «Вильярреал» забил с пенальти за игру рукой Хосе Гайя, который находился к мячу спиной. Яспер Силессен неоднократно вступал в игру и выручал, а его партнеры в концовке матча не только спасли игру голом с пенальти Карлоса Солера, но и вырвали победу. В компенсированное время Гонсалу Гуэдеш ворвался в штрафную и расстрелял ворота. Неожиданная победа позволила «Валенсии» взлететь в самую середину таблицы.
Россиянин Денис Черышев не играл из-за травмы.
Протокол игры
|Валенсия
|2:1
|Вильярреал
|40' Морено Херард (0:1)
|(1:1) Солер Карлос 86'
|(2:1) Гуэдеш Гонсалу 90'
Силлессен Яспер • Корреа Тьерри • Гильямон Уго • Габриэль Паулиста • Гайя Хосе • 39'Васс Даниэль 80' ( Вальехо Ману ( 80') • Рачич Урош 14' 80' ( Олива Кристиан ( 80') • Солер Карлос • 23'Санчес Алехандро 66' ( Гуэдеш Гонсалу ( 66') • Макси Гомес 67' 90' ( Лато Тони ( 90') • Ли Кан Ин 66' ( Гамейро Кевин ( 66')
Запасные: Ферру • Джейсон • Риверо Кристиан • Мангала Эльяким • Хауме Доменек • Муса Юнус • Кутроне Патрик
Асенхо Серхио • Фойт Хуан • 36'Альбиоль Рауль • 85'Торрес Пау II • Эступиньян Первис 46' ( Педраса Альфонсо ( 46') • Чуквезе Саму • Капу Этьен 42' 72' ( Коста Хауме ( 72') • Парехо Даниэль • Гомес Мойсес 88' ( Бакка Карлос ( 88') • Морено Херард • Алькасер Пако 46' ( Тригерос Мануэль ( 46')
Запасные: Баэна Алехандро • Марио Гаспар • Рульи Херонимо • Фунес Мори • Раба Даниэль • Ниньо Фер
05 марта. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Вильярреал
Отлично. Валенсия. Повезло. конечно. и Силессен вытянул. // Меж тем Эмери неожиданно проваливает свою миссию