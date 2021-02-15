Дмитрий Черышев отреагировал на информацию об уходе сына из «Валенсии»

Тренер Дмитрий Черышев, являющийся отцом полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на слухи о возможном уходе сына в другой клуб

«Это просто для разговоров. Мы разговаривали с Денисом, он переживает за команду. Думаю, на следующей неделе Денис приступит к тренировкам с командой», - сказал специалист в эфире передачи «Все на Матч!».

Напомним, что трудовое соглашение 30-летнего полузащитника с «Валенсией» рассчитано до лета 2022-го года. В текущем сезоне чемпионата Испании россиянин провел 13 поединков, отметившись двумя результативными передачами.

По итогам 23 туров Примеры «Валенсия» набрала 24 балла и занимает 13-е место в турнирной таблице.