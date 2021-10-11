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Молодёжное первенство России

Гусев: «Мечта любого бывшего футболиста - оказаться в роли тренера»

11 Октября 2021 • 16:29 Комментировать

Новый главный тренер молодёжки ЦСКА Ролан Гусев на клубном канале в YouTube прокомментировал своё назначение.

- Расскажите, как появился такой вариант, долго ли раздумывали?

- Руководство клуба в лице Романа Юрьевича Бабаева сделало мне предложение. Над таким предложением долго не раздумывают. Это, наверное, мечта любого бывшего футболиста - оказаться в роли тренера. Для меня это большая ответственность и честь. Я очень благодарен руководству за то, что сделали выбор в мою пользу.

- Для вас это новая ступень, новый вызов, или вы все-таки возвращаетесь домой?

- Это и новая ступень, и новый вызов, и, конечно, возвращение в родной дом. Задачи и цели я прекрасно понимаю. Главная задача - чтобы футболисты молодежной команды были готовы не просто тренироваться, а создавать конкуренцию основным футболистам, чтобы они приходили, и было понятно, что они готовы на уровне основной команды.

- Про молодёжный футбол часто говорят, что тут результаты не важны, а главное - готовить игроков для основы. У вас, получается, такой же подход?

- В первую очередь, это, конечно же, подготовка игроков для основной команды. Но естественно, любой футболист должен выходить на поле с целью обыграть своего соперника. Но повторюсь, что в первую  очередь это подготовка и чтобы футболисты подходили конкурентоспособными.

- Уже успели обсудить ваше назначение с кем-то из «армейцев»? Может быть, с Алексеем Березуцким?

- Пока еще нет, но я думаю, это будет тесное общение, потому что постоянно надо быть на связи, в контакте по футболистам.

- Со штрафными ударами теперь у молодежки вообще не должно быть проблем?

- Я думаю, что будем работать над разными компонентами, над штрафными и стандартами, техникой, тактикой и физической готовностью. Много над чем надо будет работать, и работы будет немало.

- Бывшие «армейцы» когда вас вспоминают, всегда вспоминают какие-то сумасшедшие истории, веселые подколы и так далее. Игрокам молодежного состава этого стоит опасаться?

- Ничего не стоит опасаться, надо просто выходить и работать, прикладывать максимальные усилия в тренировочном процессе и играх.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ролан Гусев
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