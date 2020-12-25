Молодёжное первенство России 2019-2020
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​Четырёх игроков «Ахмата» и «Чертаново» дисквалифицировали на шесть матчей

25 Декабря 2020, 20:17,


КДК РФС вынес решения по скандалу в Молодёжном первенстве, когда в матче «Ахмата» и «Чертаново» случилась массовая драка. Поединок проходил во вторник, пятнадцатого декабря.

По два футболиста каждой из команд получили длительные дисквалификации сроком на шесть матчей. У «Ахмата» со знаком минус отличились Арсен Адамов и Асламбек Бунхоев, а у «Чертаново» - Владимир Задирака и Радий Ямлиханов.

Не остались без наказания и клубы. «Ахмат» и «Чертаново» за удаления игроков получили штрафы – по 25 тысяч рублей.

Напомним, что молодёжка «Ахмата» обыграла сверстников из «Чертаново» со счётом 5:1. Драка произошла уже в концовке поединка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ахмат, Чертаново
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