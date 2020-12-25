​Четырёх игроков «Ахмата» и «Чертаново» дисквалифицировали на шесть матчей

КДК РФС вынес решения по скандалу в Молодёжном первенстве, когда в матче «Ахмата» и «Чертаново» случилась массовая драка. Поединок проходил во вторник, пятнадцатого декабря.

По два футболиста каждой из команд получили длительные дисквалификации сроком на шесть матчей. У «Ахмата» со знаком минус отличились Арсен Адамов и Асламбек Бунхоев, а у «Чертаново» - Владимир Задирака и Радий Ямлиханов.

Не остались без наказания и клубы. «Ахмат» и «Чертаново» за удаления игроков получили штрафы – по 25 тысяч рублей.

Напомним, что молодёжка «Ахмата» обыграла сверстников из «Чертаново» со счётом 5:1. Драка произошла уже в концовке поединка.