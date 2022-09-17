Булыкин: «Россия может остаться без Евро-2024»

Экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном отстранении национальной команды от участия в квалификации чемпионата Европы – 2024. Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер обратилась к президенту УЕФА Александеру Чеферину с требованием не допускать сборные России и Беларуси к континентальному турниру.

«Хочу верить, что спорт вне политики. Спортсмены должны продолжать участвовать. Но сейчас такое давление, что, боюсь, наших ребят могут не допустить, и мы останемся без Евро», - приводит слова Булыкина «Спорт-экспресс».

Напомним, что ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную России и клубы РПЛ от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2022/2023.