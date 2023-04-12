Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028

УЕФА сообщил о том, что Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 году.

В заявку вошли десять арен, в том числе лондонские «Уэмбли» и «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», ливерпульский стадион «Эвертона» и манкунианский «Этихад».

Также заявку на приём Евро-2028 направила Турция. Турки сразу подали заявку и на Евро-2032 – здесь их конкурентом уже сейчас является Италия.

Ближайший чемпионат Европы пройдёт в 2024 году в Германии.

Добавим, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале последнего континентального футбольного форума обыграла Англию.