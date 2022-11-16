​Великобритания и Ирландия представили заявку на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия представили предварительную заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 году. Информация размещена на страницах сайта Футбольной ассоциации Англии.

В заявку включены 14 стадионов из следующих городов: Бирмингем, Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Сандерленд, Дублин, Белфаст, Глазго, Кардифф.

При этом в итоговую заявку, которую УЕФА получит в апреле 2023 года, войдут только десять стадионов. Они будут выбраны по итогам консультаций, запланированных на начало следующего года.

Добавим, что ближайший чемпионат Европы пройдёт в 2024 году в Германии.