Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2028

Сенников поддержал инициативу РФС подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032

26 Марта 2022 • 12:23 Комментировать

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников в разговоре с журналистами высказался по поводу инициативы РФС подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу.

Сенников сказал Rusfootball.info, что идея очень хорошая, так как в России после чемпионата мира 2018 года осталась мощная инфраструктура. Дмитрий отметил, что сейчас ситуация непростая, но это же не навсегда, так что подать заявку всё же стоит. Экс-игрок добавил, что нужно позитивно смотреть на будущее.

Напомним, что РФС хочет подать заявку на проведение чемпионата Европы либо в 2028 году, либо в 2032 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сенников чемпионат европы-2032 чемпионат Европы-2028
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эльфен Саитама (жен) 0:1 Альбирекс Ниигата (жен)
окончен Бельгия (до 19 лет) 2:2 Германия (до 19 лет)
26.03  14:00 Словения (до 17 лет) ... Сербия (до 17 лет)
26.03  14:00 Хорватия (до 19 лет) ... Румыния (до 19 лет)
26.03  14:00 Ирландия (до 17 лет) ... Финляндия (до 17 лет)
26.03  14:00 Германия (до 17 лет) (жен) ... Словения (до 17 лет) (жен)
26.03  14:00 Нгези Платинум ... Чикен Инн
26.03  15:00 Германия (до 17 лет) ... Шотландия (до 17 лет)
26.03  15:00 Швейцария (до 17 лет) ... Швеция (до 17 лет)
26.03  15:00 Швейцария (до 17 лет) (жен) ... Казахстан (до 17 лет) (жен)
26.03  15:00 Исландия (до 17 лет) (жен) ... Словакия (до 17 лет) (жен)
26.03  16:00 Рот-Вайсс Хадамар ... FC 1906 Erlensee
26.03  16:00 Майендорф ... Зюдерельбе
26.03  16:00 VfL Lohbruegge ... Рюгенберген
26.03  16:00 Айсбахталер ... Эльверсберг-2
26.03  16:00 Херенталс ... КАПС Юнайтед
26.03  16:00 Кариба ... Tenax CS FC
26.03  16:00 Bulawayo City FC ... Триангле Юнайтед
26.03  16:00 Блэк Ринос ... Булавайо Чифс
26.03  17:00 Титоград ... Беране 3.55 2.75 2.33
26.03  17:00 Игало ... Цетинье
26.03  17:00 Италия (до 19 лет) ... Финляндия (до 19 лет)
26.03  17:00 Англия (до 19 лет) ... Армения (до 19 лет)
26.03  17:00 Франция (до 19 лет) ... Чехия (до 19 лет)
26.03  17:00 Эстония (до 17 лет) ... Босния и Герцеговина (до 17 лет)
26.03  17:00 Испания (до 17 лет) ... Бельгия (до 17 лет)
26.03  17:00 Бокель ... Грбаль 1.23 5.40 14.00
26.03  17:00 Арсенал Тиват ... КОМ
26.03  17:00 OFK Mladost Donja Gorica ... Единство Биело-Поле
26.03  17:00 Ирландия (до 17 лет) (жен) ... Финляндия (до 17 лет) (жен)
26.03  17:00 Тюрк Гюджю Фридберг ... Баунаталь
26.03  17:00 Вальдгирмес ... Барокштадт
26.03  17:00 Гессен Драйайх ... Нойхоф
26.03  17:30 Грузия (до 19 лет) ... Исландия (до 19 лет)
26.03  17:30 Пфеддершайм ... Хассия
26.03  17:30 Энгерс ... Мехтершайм
26.03  17:30 Ягерсбург ... СГ Мюльхайм-Керлих
26.03  17:30 Арминия Людвигсхафен ... Айнтрахт Трир
26.03  17:30 Эппельборн ... Кайзерслаутерн-2
26.03  18:00 Турция (до 17 лет) ... Уэльс (до 17 лет)
26.03  18:00 Балликлэр Комрейдс ... АФК Ньюри Сити
26.03  18:00 Queen's University ... Лафголл
26.03  18:00 Турция (до 19 лет) ... Израиль (до 19 лет)
26.03  18:00 Баллинамаллард Юнайтед ... Dergview FC
26.03  18:00 Кнокбреда ... Инститьют
26.03  18:00 Аннаг Юнайтед ... Дандела 1.88 3.60 3.55
26.03  18:00 Харлэнд и Вульф Велдерс ... Ардс
26.03  18:00 Рамлинген-Эхлерсхаузен ... Хислингер
26.03  18:00 Арминия Ганновер ... Киккерс Эмден
26.03  18:00 Австрия (до 17 лет) (жен) ... Kosovo U17 W
26.03  18:00 SV Zeilsheim ... Ханау
26.03  18:00 Гонзенхайм ... Деффлен
26.03  18:00 Франция (до 17 лет) ... Англия (до 17 лет)
26.03  18:30 Диткирхен ... Айнтрахт Штадталлендорф
26.03  18:30 Дуденхофен ... Карбах
26.03  19:00 Болгария (до 17 лет) ... Португалия (до 17 лет)
26.03  19:00 Вольфенбюттель ... Айнтрахт Целле
26.03  19:30 Эммельсхаузен ... Рёхлинг
26.03  20:00 Австрия (до 19 лет) ... Дания (до 19 лет)
Идет 0 минута Англия (до 17 лет) 0:0 Россия (до 17 лет)
26.03  20:00 Универсидад де Гвадалахара ... Атлетико Сальтильо
26.03  20:00 Босния и Герцеговина (до 19 лет) ... Швеция (до 19 лет)
Идет 0 минута Россия (до 19 лет) 0:0 Испания (до 19 лет)
26.03  21:00 Дания (до 17 лет) ... Латвия (до 17 лет)
26.03  21:00 Чехия (до 17 лет) ... Грузия (до 17 лет)
26.03  21:00 Club Canoneros Marina ... Escorpiones
26.03  21:30 Tuna Luso ... Ремо
26.03  21:45 Венгрия (до 19 лет) ... Шотландия (до 19 лет)
26.03  22:30 Португалия (до 19 лет) ... Ирландия (до 19 лет)
26.03  23:00 Pinheiro MA ... Сан-Хосе МА
27.03  00:00 Deportivo Dongu FC ... Кафеталерос
27.03  00:00 Aguacateros CDU ... Сьервос
Идет 0 минута Guerreros de Xico 0:0 Куаутла
27.03  00:00 Huracanes Izcalli ... Lobos Huerta
27.03  00:30 Сакатекас ... Коррекаминос-2
27.03  00:30 Mazorqueros FC ... Гавиланес Матаморос
27.03  01:30 Colima FC ... Tritones Vallarta
27.03  02:00 Минерос де Фреснильо ... Дуранго
27.03  07:00 Вегальта Сендай (жен) ... AC Nagano Parceiro W
27.03  07:00 Omiya Ardija Ventus W ... НТВ Белеза (жен)
27.03  08:00 Нодзима Стелла (жен) ... ДЖЕФ (жен)
27.03  08:00 Sanfrecce Hiroshima Regina W ... Урава (жен)
27.03  11:45 ГЕБС Гамбург ... Уленхорстер Палома
27.03  12:00 Франция (до 17 лет) (жен) ... Хорватия (до 17 лет) (жен)
27.03  13:00 Греция (до 17 лет) ... Венгрия (до 17 лет)
27.03  14:00 Швеция (до 17 лет) (жен) ... Сербия (до 17 лет) (жен)
27.03  15:00 Айнтрахт Нортхейм ... Берсенбрюк
27.03  15:00 Польша (до 17 лет) (жен) ... Англия (до 17 лет) (жен)
27.03  15:00 Ньендорф ... Дассендорф
27.03  15:00 Кобленц ... Герта Визбах
27.03  15:00 Маврикий ... Сан-Томе и Принсипи
27.03  15:30 Алеманния Вальдальгесхайм ... Ворматия
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Марта
12:23 · Чемпионат Европы 2028
Сенников поддержал инициативу РФС подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032
25 Марта
20:51 · Чемпионат Европы 2028
Валуев не верит, что России удастся выиграть право на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032
20:29 · Чемпионат Европы 2028
Орлов – о заявке России на проведение Евро: «Мы Моська, которая лает на Слона» 3
24 Марта
10:43 · Чемпионат Европы 2028
Аршавин оценил шансы России провести Евро-2028 и Евро-2032
23 Марта
17:42 · Чемпионат Европы 2028
Дюков считает санкции ФИФА и УЕФА политическими
Все новости