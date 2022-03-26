Сенников поддержал инициативу РФС подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников в разговоре с журналистами высказался по поводу инициативы РФС подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу.

Сенников сказал Rusfootball.info, что идея очень хорошая, так как в России после чемпионата мира 2018 года осталась мощная инфраструктура. Дмитрий отметил, что сейчас ситуация непростая, но это же не навсегда, так что подать заявку всё же стоит. Экс-игрок добавил, что нужно позитивно смотреть на будущее.

Напомним, что РФС хочет подать заявку на проведение чемпионата Европы либо в 2028 году, либо в 2032 году.