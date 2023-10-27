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​Тукманов поддерживает решение выдвигать кандидатуру на проведение чемпионата Европы

27 Октября 2023 • 00:08 Комментировать

Экс-президент Российского футбольного Союза Александр Тукманов поделился своим мнением по поводу перспектив проведения чемпионатов Европы в 2036 или 2040 году. Нынешнее руководство РФС дало понять, что такая заявка может быть подана.

Тукманов считает, что это очень грамотный шаг и всецело поддерживает план. Он уверен, что это отличный способ напомнить миру о российском футболе.

- Здорово, если внутри РФС есть такое решение. Во всяком случае возможная подача заявки на проведение Евро покажет всем, что футбол у нас жив и действует, а Российский футбольный союз держит руку на пульсе. Мне это импонирует, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.


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