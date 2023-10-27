​Тукманов поддерживает решение выдвигать кандидатуру на проведение чемпионата Европы

Экс-президент Российского футбольного Союза Александр Тукманов поделился своим мнением по поводу перспектив проведения чемпионатов Европы в 2036 или 2040 году. Нынешнее руководство РФС дало понять, что такая заявка может быть подана.

Тукманов считает, что это очень грамотный шаг и всецело поддерживает план. Он уверен, что это отличный способ напомнить миру о российском футболе.

- Здорово, если внутри РФС есть такое решение. Во всяком случае возможная подача заявки на проведение Евро покажет всем, что футбол у нас жив и действует, а Российский футбольный союз держит руку на пульсе. Мне это импонирует, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.