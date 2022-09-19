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Панов: «Сборную России не допустят к Евро-2024»

 
19 Сентября 2022 • 10:00 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.

«Допустят ли сборную к жеребьевке Евро-2024? Думаю, сейчас нет. Все идет против нас, а страдают обычные футболисты и граждане. Футбол не должен быть связан с политикой», - приводит слова Александра «Комсомольская правда».

Напомним, что решением ФИФА и УЕФА российские клубы и сборная страны были отстранены от официальных турниров.

24 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с командой Кыргызстана в Бишкеке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Панов
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