Панов: «Сборную России не допустят к Евро-2024»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.

«Допустят ли сборную к жеребьевке Евро-2024? Думаю, сейчас нет. Все идет против нас, а страдают обычные футболисты и граждане. Футбол не должен быть связан с политикой», - приводит слова Александра «Комсомольская правда».

Напомним, что решением ФИФА и УЕФА российские клубы и сборная страны были отстранены от официальных турниров.

24 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с командой Кыргызстана в Бишкеке.