Известны все стадионы Евро-2028

Пресс-служба УЕФА объявила итоговый список стадионов, которые примут чемпионат Европы - 2028.
В окончательный список арен попали:
- Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия).
- Национальный стадион (Кардифф, Уэльс).
- Стадион «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
- Стадион «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия) (реконструкция).
- Новый стадион «Эвертона» (Ливерпуль, Англия).
- «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл, Англия).
- «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия) (реконструкция).
- «Хэмпден Парк» (Глазго, Шолтандия).
- «Дублин Арена» (Дублин, Ирландия).
- «Кейсмент Парк» (Белфаст, Северная Ирландия) (реконструкция).
Вне заявки остались известные стадионы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Арсенала», «Селтика» и «Рейнджерс».
Финальная часть 18-го в истории чемпионата Европы пройдёт в июне и июлле 2028 года.
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