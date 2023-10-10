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Чемпионат Европы по футболу 2028

Известны все стадионы Евро-2028

10 Октября 2023 • 22:18 Комментировать

Пресс-служба УЕФА объявила итоговый список стадионов, которые примут чемпионат Европы - 2028.

В окончательный список арен попали:

  • Стадион «Уэмбли» (Лондон, Англия).
  • Национальный стадион (Кардифф, Уэльс).
  • Стадион «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
  • Стадион «Сити оф Манчестер» (Манчестер, Англия) (реконструкция).
  • Новый стадион «Эвертона» (Ливерпуль, Англия).
  • «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл, Англия).
  • «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия) (реконструкция).
  • «Хэмпден Парк» (Глазго, Шолтандия).
  • «Дублин Арена» (Дублин, Ирландия).
  • «Кейсмент Парк» (Белфаст, Северная Ирландия) (реконструкция).

Вне заявки остались известные стадионы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Арсенала», «Селтика» и «Рейнджерс».

Финальная часть 18-го в истории чемпионата Европы пройдёт в июне и июлле 2028 года.

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