МВД Германии призывает отстранить сборные России и Беларуси от Евро-2024

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила за отстранение национальных сборных России и Беларси от участия в отборочном турнире чемпионата Европы – 2024. Письмо с требованием уже направлено на имя главы УЕФА Александера Чеферина. Об этом рапортую журналисты немецкого издания Spiegel.

Напомним, что сборная России была отстранена от борьбы за путевку на чемпионат мира – 2022. Подопечные Валерия Карпина вышли в стыковые матчи, где должны были сыграть с Польшей. Однако игра не состоялась из-за санкций. Кроме того, клубы РПЛ получили бан в еврокубках на этот сезон.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля на футбольных стадионах Германии.