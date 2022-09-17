МВД Германии призывает отстранить сборные России и Беларуси от Евро-2024

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила за отстранение национальных сборных России и Беларси от участия в отборочном турнире чемпионата Европы – 2024. Письмо с требованием уже направлено на имя главы УЕФА Александера Чеферина. Об этом рапортую журналисты немецкого издания Spiegel.
Напомним, что сборная России была отстранена от борьбы за путевку на чемпионат мира – 2022. Подопечные Валерия Карпина вышли в стыковые матчи, где должны были сыграть с Польшей. Однако игра не состоялась из-за санкций. Кроме того, клубы РПЛ получили бан в еврокубках на этот сезон.
Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля на футбольных стадионах Германии.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Текос
|
4:1
|
Симарронес-2
|
|
17.09 04:00
|
Калор-де-Сан-Педро
|
...
|
Club Canoneros Marina
|
|
окончен
|
Chihuahua FC
|
4:0
|
Универсидад де Гвадалахара
|
|
окончен
|
Депортиво Тепик ДжАП
|
2:0
|
Минерос де Фреснильо
|
|
17.09 11:00
|
Монако Пантерз
|
...
|
О'Коннор Найтс
|
|
17.09 14:00
|
Канберра
|
...
|
Гангалин Юнайтед
|
|
17.09 14:45
|
Уолтон энд Хершем
|
...
|
Челтхэм Таун
|
|
17.09 15:00
|
Академия Тоттенхэма
|
...
|
Blackburn U23 2
|
|
17.09 15:00
|
Академия Арсенала
|
...
|
Wolverhampton U23 1
|
|
17.09 15:00
|
Юнион Ноймюнстер
|
...
|
Бордесхольм
|
|
17.09 15:00
|
Pansdorf
|
...
|
Хайдер
|
|
17.09 15:00
|
Килия Киль
|
...
|
Eckernfoerder SV
|
|
17.09 15:00
|
Luebeck II
|
...
|
Вайхе-2 Фленсбург
|
|
17.09 16:00
|
Академия Манчестер Сити
|
...
|
Академия Фулхэма
|
|
17.09 16:00
|
Академия Харрис Академия
|
...
|
Академия Челси
|
|
17.09 17:00
|
Кнокбреда
|
...
|
Уорренпойнт Таун
|
|
17.09 17:00
|
Баллинамаллард Юнайтед
|
...
|
Ардс
|
2.32
3.55
2.65
|
17.09 17:00
|
Лафголл
|
...
|
Харлэнд и Вульф Велдерс
|
|
17.09 17:00
|
Dergview FC
|
...
|
Инститьют
|
|
17.09 17:00
|
Истборн
|
...
|
Аксбридж
|
1.41
5.00
6.60
|
17.09 17:00
|
Фарнборо
|
...
|
Хейс-Йидинг Юнайтед
|
|
17.09 17:00
|
Реддич Юнайтед
|
...
|
Питерборо Спортс
|
2.60
3.35
2.65
|
17.09 17:00
|
Хейбридж Свифтс
|
...
|
Брейнтри
|
|
17.09 17:00
|
Херефорд
|
...
|
Бромсгроув Спортинг
|
|
17.09 17:00
|
Хемел Хемпстед Таун
|
...
|
Ройстон Таун
|
1.50
4.40
5.50
|
17.09 17:00
|
Anstey Nomads
|
...
|
Ilkeston Town
|
|
17.09 17:00
|
Ливерседж
|
...
|
Чорли
|
2.95
3.35
2.39
|
17.09 17:00
|
Ньюкасл Таун
|
...
|
Конглтон Таун
|
|
17.09 17:00
|
Челмсфорд
|
...
|
Кингз Лэнгли
|
1.64
4.30
4.50
|
17.09 17:00
|
Ист Таррок Юнайтед
|
...
|
Биглисвэйд Таун
|
|
17.09 17:00
|
Уинчестер Сити
|
...
|
Уэймут
|
|
17.09 17:00
|
Эббсфлит
|
...
|
Довер
|
1.48
4.60
6.00
|
17.09 17:00
|
Брэкли
|
...
|
Воркшоп Таун
|
|
17.09 17:00
|
Уитби
|
...
|
Марске Юнайтед
|
|
17.09 17:00
|
Кингз Линн Таун
|
...
|
Бедфорд
|
|
17.09 17:00
|
Cray Valley Paper Mills
|
...
|
Хануэлл Таун
|
|
17.09 17:00
|
Дарлингтон
|
...
|
Саутпорт
|
|
17.09 17:00
|
Грейс Атлетик
|
...
|
Shefford Town
|
|
17.09 17:00
|
Enfield
|
...
|
Биллерикей Таун
|
|
17.09 17:00
|
Финикс Спортс
|
...
|
Севенокс Таун
|
|
17.09 17:00
|
Блайт Спартанс
|
...
|
Гайзли
|
1.78
4.10
3.95
|
17.09 17:00
|
Прескот
|
...
|
Бамбер-Бридж
|
|
17.09 17:00
|
Лонг Итон Юнайтед
|
...
|
Гейнсборо
|
|
17.09 17:00
|
Ханегрфорд Таун
|
...
|
Глостер
|
2.60
3.45
2.60
|
17.09 17:00
|
Бишопс Клив
|
...
|
Helston Athletic
|
|
17.09 17:00
|
Беркхемстед
|
...
|
Конкорд Рейнджерс
|
|
17.09 17:00
|
Уолтхэм Эбби
|
...
|
Брайтлингси Риджент
|
|
17.09 17:00
|
Скарборо Атлетик
|
...
|
Данстон ЮТС
|
|
17.09 17:00
|
Бинфилд
|
...
|
Тонбридж Эйнджелс
|
|
17.09 17:00
|
Телфорд
|
...
|
Чейзтаун
|
1.59
4.30
5.00
|
17.09 17:00
|
Молдон-энд-Типтри
|
...
|
Хорнчёрч
|
|
17.09 17:00
|
Бат
|
...
|
Хартли Уинтни
|
|
17.09 17:00
|
Филд
|
...
|
Фарсли Селтик
|
|
17.09 17:00
|
Фолкстон Инвикта
|
...
|
Чичестер Сити
|
|
17.09 17:00
|
Лемингтон
|
...
|
Нанитон Бороу
|
2.11
3.35
3.45
|
17.09 17:00
|
Йейт Таун
|
...
|
Тивертон
|
|
17.09 17:00
|
Далвич Хэмлет
|
...
|
Маргейт
|
1.87
3.75
3.85
|
17.09 17:00
|
Хендон
|
...
|
Уингейт энд Финчли
|
|
17.09 17:00
|
Стоксбридж Парк Стилз
|
...
|
Марин
|
|
17.09 17:00
|
Слоу Таун
|
...
|
Вортинг
|
2.60
3.45
2.60
|
17.09 17:00
|
Вестфилд
|
...
|
Каршолтон Атлетик
|
|
17.09 17:00
|
Сейнт-Олбанс Сити
|
...
|
Садбёри
|
|
17.09 17:00
|
Недхэм Маркет
|
...
|
Sheringham
|
|
17.09 17:00
|
Юнайтед оф Манчестер
|
...
|
Керзон
|
2.90
3.55
2.32
|
17.09 17:00
|
Бакстон
|
...
|
Альфретон
|
|
17.09 17:00
|
Солсбери Сити
|
...
|
Оксфорд Сити
|
|
17.09 17:00
|
Алвечерч
|
...
|
Harborough Town FC
|
|
17.09 17:00
|
Мертир Таун
|
...
|
Сиренсестер Таун
|
|
17.09 17:00
|
Хавант энд Уотерлувилл
|
...
|
Тоттон
|
|
17.09 17:00
|
Шилдон
|
...
|
Саут-Шилдс
|
|
17.09 17:00
|
Киддерминстер
|
...
|
Тамуорт
|
2.23
3.40
3.15
|
17.09 17:00
|
Канвей
|
...
|
Сейнт-Айвз Таун
|
|
17.09 17:00
|
Тонтон Таун
|
...
|
Лэверсток энд Форд
|
|
17.09 17:00
|
Чешант
|
...
|
Сент-Неотс Таун
|
|
17.09 17:00
|
Уэстон-сьюпер-Мэр
|
...
|
Шептон Маллет
|
|
17.09 17:00
|
Честер
|
...
|
Понтефракт Кольериз
|
|
17.09 17:00
|
Норт Ли
|
...
|
Плимут Паркуэй
|
2.14
3.50
3.25
|
17.09 17:00
|
Ашингтон
|
...
|
Брэдфорд Парк
|
|
17.09 17:00
|
Льюис
|
...
|
Три Бриджес
|
|
17.09 17:00
|
Lichfield City
|
...
|
Бостон Юнайтед
|
|
17.09 17:00
|
Колвилл
|
...
|
Маклсфилд
|
|
17.09 17:00
|
Баруэлл
|
...
|
Кеттеринг Таун
|
3.70
3.75
1.91
|
17.09 17:00
|
Поттерс Бар Таун
|
...
|
Ромфорд
|
|
17.09 17:00
|
Хэнли Таун
|
...
|
Атерстоун Таун
|
|
17.09 17:00
|
Ланкастер Сити
|
...
|
Бёри
|
|
17.09 17:00
|
Уэллинг
|
...
|
Fisher
|
|
17.09 17:00
|
Хайд Юнайтед
|
...
|
Уоррингтон Таун
|
2.39
3.30
2.95
|
17.09 17:00
|
Басфорд Юнайтед
|
...
|
Рагби Таун
|
|
17.09 17:00
|
Чиппенхэм Таун
|
...
|
Шолинг
|
|
17.09 17:00
|
Дартфорд
|
...
|
Бекенхем Таун
|
|
17.09 17:00
|
Метрополитан Полис
|
...
|
Бургес-Хилл Таун
|
|
17.09 17:00
|
Суиндон Супермарин
|
...
|
Дорчестер Таун
|
2.45
3.40
2.80
|
17.09 17:00
|
Госпорт
|
...
|
Полтон Роверз
|
|
17.09 17:00
|
Клитеро
|
...
|
Спеннимур Таун
|
|
17.09 17:00
|
Богнор Риджис Таун
|
...
|
Хэмптон энд Ричмонд Боро
|
3.50
3.85
1.87
|
17.09 17:00
|
Newington FC
|
...
|
Балликлэр Комрейдс
|
|
17.09 17:30
|
Бокель
|
...
|
Зета
|
|
17.09 18:00
|
Медкила (жен)
|
...
|
Фортуна Олесунн (жен)
|
|
17.09 19:00
|
Лестер (до 23 лет)
|
...
|
Академия Ливерпуля
|
|
17.09 20:00
|
Подгорица
|
...
|
Грбаль
|
|
17.09 22:30
|
Fiji U19
|
...
|
Samoa U19
|
|
17.09 23:00
|
Молинос Эль-Пирата
|
...
|
Депортиво Коопсол
|
2.15
3.30
3.10
|
18.09 00:00
|
Сьервос
|
...
|
CD Avispones de Chilpancingo
|
|
18.09 00:00
|
Colima FC
|
...
|
Тампико Мадеро
|
|
18.09 00:00
|
Tritones Vallarta
|
...
|
Halcones de Zapopan
|
|
18.09 00:00
|
Escorpiones
|
...
|
Leviatan
|
|
18.09 00:00
|
T'HO Mayas FC
|
...
|
Пионерос Канкун
|
|
18.09 00:00
|
Deportiva Venados
|
...
|
Montaneses
|
|
18.09 01:00
|
Алебрихес-2 Оахака
|
...
|
Club Atletico Angelopolis
|
|
18.09 02:00
|
Lobos ULMX
|
...
|
Коррекаминос-2
|
|
18.09 02:00
|
Новая Каледония (до 19 лет)
|
...
|
Соломоновы острова (до 19 лет)
|
|
18.09 04:00
|
Mexicali FC
|
...
|
Los Cabos United
|
|
18.09 05:30
|
Новая Зеландия (до 19 лет)
|
...
|
Papua New Guinea U19
|
|
18.09 09:00
|
Таити (до 19 лет)
|
...
|
Vanuatu U19
|
Бан пользователя