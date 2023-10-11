Кейн прокомментировал проведение Евро-2028 в Англии

Нападающий мюнхенской «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о проведении чемпионата Европы - 2028.

«В 2021 году всё закончилось не так, как мы хотели, но что-то в нас осталось. Не только поездка в Германию следующим летом, но и домашний турнир в 2028 году и игры на «Уэмбли» вернут воспоминания о последних Евро. Выиграть турнир было бы особенным событием, но выиграть его в своей родной стране будет мечтой, ставшей реальностью», - приводит слова форварда The Guardian.

Напомним, что чемпионат Европы - 2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии. Турнир примут 11 стадионов, шесть из которых расположены в Англии.