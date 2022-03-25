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Чемпионат Европы по футболу 2028

Валуев не верит, что России удастся выиграть право на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032

25 Марта 2022 • 20:51 Комментировать

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о желании РФС принять чемпионат Европы 2028 или 2032 года.

«Я думаю, что на сегодняшний день у РФС не получится выиграть право на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032. УЕФА и ФИФА уже показали свою политизированность против России», — сказал Валуев Sport24.

Напомним, Россия ранее выразила желание принять чемпионат Европы 2028 или 2032 года. Провести Евро также хотят Турция, Италия, Великобритания и Ирландия.


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