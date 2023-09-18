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Чемпионат Европы по футболу 2028

Англия будет участвовать в отборе на Евро-2028, даже если станет хозяином

18 Сентября 2023 • 19:03 Комментировать

Ожидается, что чемпионат Европы в 2028 году примут сразу пять стран – Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия. Именно эта совместная заявка должна оказаться победителем. При этом УЕФА не готов отдавать сразу пять автоматических билетов на континентальный футбольный форум хозяевам, поэтому все они примут участие в отборочном турнире. Об этом пишет The Times.

Отметается, что УЕФА готов предоставить только два автоматических билета на Евро. Если заявка Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии действительно выиграет, то все они будут участвовать в отборе. При этом двое из хозяев, кто не попадёт на турнир, смогут получить дополнительные путёвки. Если хозяев, которые не выйдут на Евро-2028 через отбор, будет больше двух, то дополнительные путёвки получат две лучшие команды из них.

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