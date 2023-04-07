В заявку на проведение Евро-2028 попадёт стадион «Манчестер Сити», а не «Олд Траффорд»

На следующей неделе Великобритания и Ирландия попадут совместную заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 году. В заявку попадут 10 стадионов, шесть из которых расположены в Англии. Если говорить о Манчестере, то в заявку включат стадион «Манчестер Сити» «Этихад Стэдиум», а не «Олд Траффорд», где соперников принимает «Манчестер Юнайтед». Об этом на свих страницах рассказывает The Times.

Отмечается, что «Олд Траффорд» не соответствует некоторым требованиям УЕФА и нуждается в реконструкции.

Добавим, что ближайший чемпионат Европы пройдёт в 2024 году в Германии.