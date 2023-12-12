​«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Баварии» на выезде уверенно со счётом 2:0 переиграли «Манчестер Юнайтед» в рамках шестого тура юношеской Лиги чемпионов.

Сегодня, 12 декабря 2023 года, состоялся матч между «МЮ» и «Баварией» в юношеской Лиге чемпионов. Футболисты немецкого клуба открыли счёт в матче в середине первого тайма, а в концовке второго отрезка игры довели счёт до 2:0 и сняли все вопросы о победителе в поединке. Стоит отметить, что «Бавария» владела небольшим преимуществом, больше контролировала мяч – 55% против 45% у английского клуба, нанесла шесть ударов по воротам, а вот игроки «МЮ» ударили в сторону ворот только четыре раза.

После шести матчей в группе А «Бавария» занимает второе место, имея 12 очков, а вот «Манчестер Юнайтед» можно отыскать на последней строчке в таблице.