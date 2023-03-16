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Юношеская лига УЕФА

​РПЛ и не снилось: Выездной матч юношеской команды «Хайдука» посетили более 5000 фанатов

16 Марта 2023 • 18:35 Комментировать

Накануне в Юношеской лиге УЕФА проходил матч между дортмундской «Боруссией» и «Хайдуком» в возрастной категории «до 19 лет». Как сообщает TV N1 Zagreb, на игре в Германии юношескую команду «Хайдука» поддерживали более 5000 фанатов.

Поездка более 5000 хорватских фанатов на игру юношеского «Хайдука» не может не удивлять. Особенно на контрасте с посещаемостью матчей Премьер-лиги России после внедрения системы Fan ID.

Стоит добавить, что юношеская команда «Хайдука» обыграла «Боруссию» по пенальти. Хорваты пробились в полуфинал, где сыграют со сверстниками из «Милана».

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