​Молодёжка «Зенита» уступила «Ювентусу»

Молодёжная команда «Зенита» во вторник провела матч Юношеской лиги УЕФА против «Ювентуса». Питерцы проиграли сверстникам из «старой синьоры» в Италии с результатом 2:4. В составе «сине-бело-голубых» после перерыва голами отличились Аким Белохонов и Кирилл Хвастухин.
Молодёжка «Ювентуса» занимает первое место в группе с 10 очками в своём активе. Вторым идёт «Челси» (9 очков), а третьим – «Зенит» (3 очка). Турнирную таблицу квартета замыкает «Мальмё», который пока не набирал очков.
Как видим, у команды Константина Зырянова почти нет шансов на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
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