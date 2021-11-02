​Молодёжка «Зенита» уступила «Ювентусу»

Молодёжная команда «Зенита» во вторник провела матч Юношеской лиги УЕФА против «Ювентуса». Питерцы проиграли сверстникам из «старой синьоры» в Италии с результатом 2:4. В составе «сине-бело-голубых» после перерыва голами отличились Аким Белохонов и Кирилл Хвастухин.

Молодёжка «Ювентуса» занимает первое место в группе с 10 очками в своём активе. Вторым идёт «Челси» (9 очков), а третьим – «Зенит» (3 очка). Турнирную таблицу квартета замыкает «Мальмё», который пока не набирал очков.

Как видим, у команды Константина Зырянова почти нет шансов на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.