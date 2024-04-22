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Юношеская лига УЕФА

«Олимпиакос» не пожалел сверстников из «Милана» и победил в Юношеской лиге УЕФА

22 Апреля 2024 • 21:17 Комментировать
Олимпиакос (до 19 лет)
3:0
Милан (до 19 лет)
окончен

Вечером понедельника стал известен победитель Юношеской лиги УЕФА – престижного европейского турнира для футболистов до 19 лет. Турнир выиграли молодые игроки греческого «Олимпиакоса», разгромившие в решающем матче сверстников из «Милана» - 3:0.

Напомним, что коллективы начали турнир в разных путях. Греки стартовали с пути национальных чемпионов, прошли два раунда двухматчевых противостояний с итальянским «Лечче» и азербайджанской «Габалой», а после – четыре раунда плей-офф.

«Милан» же занял на групповом этапе в рамках квартета F первое место, а после ограничился тремя стадиями плей-офф.

Протокол игры  
Олимпиакос (до 19 лет)3:0Милан (до 19 лет)
(1:0) Музакитис Христос60'  
(2:0) Папаканеллос Антонис61'  
(3:0) Бакулас Теофанис67'  
Сина Анджело  90'Костулас Константинос  33'Куцидис ИсидоросПрекатес ВасилиосКутсогулас АтанасиосБакулас Теофанис  70' 88' (Танулис Константинос ( 88') Музакитис ХристосАлафакис Нектариос 72' (Дама Антониос ( 72') Папаканеллос Антонис  47' 76'Пневмонидис Ставрос 88' (Гатопулос Христос ( 88'Костоулас Харалампос 76') Лолис Николаос
Запасные: Ляцикурас АргириосЭкзархос АлександросПанагакос Ильяс
Ноа РавьерМагни ВитториоШимич Ян-КарлоНсиала Клинтон 69' (Либерали Маттиа ( 69') Бартезаги Давиде  80'Маласпина МаттиаСтальмах Дариуш 62' (Симмельхак Александер ( 62') Дзероли КевинФилиппо СкоттиКамарда Франческо 78' (Сала Эмануэле ( 78') Сиа Диего 78' (Бономи Алессандро ( 78')
Запасные: Пармиджани ПьетроБакун АдамБарточчиони Андреа
22 апреля. Стадион "Colovray Sports Centre".

 

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Милан Олимпиакос

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