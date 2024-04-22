«Олимпиакос» не пожалел сверстников из «Милана» и победил в Юношеской лиге УЕФА

Вечером понедельника стал известен победитель Юношеской лиги УЕФА – престижного европейского турнира для футболистов до 19 лет. Турнир выиграли молодые игроки греческого «Олимпиакоса», разгромившие в решающем матче сверстников из «Милана» - 3:0.
Напомним, что коллективы начали турнир в разных путях. Греки стартовали с пути национальных чемпионов, прошли два раунда двухматчевых противостояний с итальянским «Лечче» и азербайджанской «Габалой», а после – четыре раунда плей-офф.
«Милан» же занял на групповом этапе в рамках квартета F первое место, а после ограничился тремя стадиями плей-офф.
Протокол игры
|(1:0) Музакитис Христос60'
|(2:0) Папаканеллос Антонис61'
|(3:0) Бакулас Теофанис67'
Сина Анджело• 90'Костулас Константинос• 33'Куцидис Исидорос•Прекатес Василиос•Кутсогулас Атанасиос•Бакулас Теофанис 70'88' (Танулис Константинос (88') •Музакитис Христос•Алафакис Нектариос72' (Дама Антониос (72') •Папаканеллос Антонис 47'76'•Пневмонидис Ставрос88' (Гатопулос Христос (88'•Костоулас Харалампос76') •Лолис Николаос
Ноа Равьер•Магни Витторио•Шимич Ян-Карло•Нсиала Клинтон69' (Либерали Маттиа (69') •Бартезаги Давиде• 80'Маласпина Маттиа•Стальмах Дариуш62' (Симмельхак Александер (62') •Дзероли Кевин•Филиппо Скотти•Камарда Франческо78' (Сала Эмануэле (78') •Сиа Диего78' (Бономи Алессандро (78')
Запасные: Пармиджани Пьетро•Бакун Адам•Барточчиони Андреа
22 апреля. Стадион "Colovray Sports Centre".
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