«Олимпиакос» не пожалел сверстников из «Милана» и победил в Юношеской лиге УЕФА

Вечером понедельника стал известен победитель Юношеской лиги УЕФА – престижного европейского турнира для футболистов до 19 лет. Турнир выиграли молодые игроки греческого «Олимпиакоса», разгромившие в решающем матче сверстников из «Милана» - 3:0.

Напомним, что коллективы начали турнир в разных путях. Греки стартовали с пути национальных чемпионов, прошли два раунда двухматчевых противостояний с итальянским «Лечче» и азербайджанской «Габалой», а после – четыре раунда плей-офф.

«Милан» же занял на групповом этапе в рамках квартета F первое место, а после ограничился тремя стадиями плей-офф.