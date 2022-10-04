​«Барселона» разгромила «Интер» со счётом 6:1 в Юношеской лиге

Во вторник вечером в главном матче дня в Лиге чемпионов будут играть «Интер» и «Барселона». За несколько часов отношения на футбольном поле выяснили молодёжные команды этих клубов – они сошлись в Юношеской лиге УЕФА.

Молодёжная команда «Барселоны» разнесла сверстников из «Интера» на выезде со счётом 6:1. Миланская команда забила гол престижа с пенальти уже в концовке, пропустив ранее шесть раз.

В этой группе Юношеской лиги турнирная ситуация сейчас следующая: 1. «Барселона» (7 очков), 2. «Интер» (4), 3. «Виктория» (3), 4. «Бавария» (2).

Следить за битвой основных команд «Интера» и «Барселоны» можно будет в текстовой трансляции.