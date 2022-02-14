В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. По её итогам были сформированы следующие пары:

«Ливерпуль» - «Генк»;

«Реал» - «Атлетико»;

«АЗ Алкмаар» - «Ювентус»;

«Динамо» Киев – «Спортинг» Лиссабон;

«Манчестер Юнайтед» - «Боруссия» Дортмунд;

«Жилина» - «Ред Булл Зальцбург»;

«ПСЖ» - «Севилья»;

«Мидтьюлланн» - «Бенфика».

Матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА запланированы на 1 и 2 марта. Стоит отметить, что в этом турнире противостояния состоят из одной встречи.

Действующим победителем Юношеской лиги УЕФА является «Реал».