В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. По её итогам были сформированы следующие пары:
«Ливерпуль» - «Генк»;
«Реал» - «Атлетико»;
«АЗ Алкмаар» - «Ювентус»;
«Динамо» Киев – «Спортинг» Лиссабон;
«Манчестер Юнайтед» - «Боруссия» Дортмунд;
«Жилина» - «Ред Булл Зальцбург»;
«ПСЖ» - «Севилья»;
«Мидтьюлланн» - «Бенфика».
Матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА запланированы на 1 и 2 марта. Стоит отметить, что в этом турнире противостояния состоят из одной встречи.
Действующим победителем Юношеской лиги УЕФА является «Реал».
Бан пользователя