Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Юношеская лига УЕФА

Почувствуй себя старым: Торрес и ван Перси пересеклись как тренеры

28 Ноября 2023 • 20:43 Комментировать

Кажется, что только вчера Фернандо Торрес и Робин ван Перси держали в страхе защитников Английской премьер-лиги, выступая там за разные клубы. И вот теперь они пересеклись в качестве тренеров в матче Юношеской лиги УЕФА между «Фейеноордом» и «Атлетико». Почувствуй себя старым, как говорится.

Кстати, юношеская команда «Атлетико» под руководством Торреса добилась победы со счётом 1:0 и обошла соперника на вершине турнирной таблицы своего квартета. У «матрасников» 12 очков в Юношеской лиге, а нидерландцев – 10. В первом круге «Фейеноорд» были сильнее «Атлетико» (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фейеноорд Фернандо Торрес Робин Ван Перси ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Янг Бойз (до 19 лет) Янг Бойз (до 19 лет)
Црвена Звезда (до 19 лет) Црвена Звезда (до 19 лет)
2
1
Видео
Окончен
Барселона (до 19 лет) Барселона (до 19 лет)
Порту (до 19 лет) Порту (до 19 лет)
0
4
Видео
Окончен
Манчестер Сити (до 19 лет) Манчестер Сити (до 19 лет)
РБ Лейпциг (до 19 лет) РБ Лейпциг (до 19 лет)
2
1
Видео
Окончен
АЗ Алкмаар (до 19 лет) АЗ Алкмаар (до 19 лет)
Мольде (до 19 лет) Мольде (до 19 лет)
2
0
Видео
28.11.23 в 20:00
Партизан (до 19 лет) Партизан (до 19 лет)
Шериф (до 19 лет) Шериф (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 14:00
Галатасарай (до 19 лет) Галатасарай (до 19 лет)
Манчестер Юнайтед (до 19 лет) Манчестер Юнайтед (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 16:00
Реал Сосьедад (до 19 лет) Реал Сосьедад (до 19 лет)
Зальцбург (до 19 лет) Зальцбург (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 16:00
Арсенал Л (до 19 лет) Арсенал Л (до 19 лет)
Ланс (до 19 лет) Ланс (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 16:00
Севилья (до 19 лет) Севилья (до 19 лет)
ПСВ (до 19 лет) ПСВ (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 16:00
Митьюлланд (до 19 лет) Митьюлланд (до 19 лет)
Рух Львов (до 19 лет) Рух Львов (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 16:00
Динамо Загреб (до 19 лет) Динамо Загреб (до 19 лет)
Базель (до 19 лет) Базель (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 17:00
Брага (до 19 лет) Брага (до 19 лет)
Унион Берлин (до 19 лет) Унион Берлин (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 18:00
Реал Мадрид (до 19 лет) Реал Мадрид (до 19 лет)
Наполи (до 19 лет) Наполи (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 18:00
Бавария (до 19 лет) Бавария (до 19 лет)
Копенгаген (до 19 лет) Копенгаген (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 18:00
Бенфика (до 19 лет) Бенфика (до 19 лет)
Интер Милан (до 19 лет) Интер Милан (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 18:00
Олимпиакос (до 19 лет) Олимпиакос (до 19 лет)
Габала (до 19 лет) Габала (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 18:30
Жилина (до 19 лет) Жилина (до 19 лет)
Спарта Прага (до 19 лет) Спарта Прага (до 19 лет)
Видео
29.11.23 в 20:30
Майнц (до 19 лет) Майнц (до 19 лет)
Динамо Минск (до 19 лет) Динамо Минск (до 19 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
20:43 · Юношеская лига УЕФА
Почувствуй себя старым: Торрес и ван Перси пересеклись как тренеры
16 Марта
18:35 · Юношеская лига УЕФА
​РПЛ и не снилось: Выездной матч юношеской команды «Хайдука» посетили более 5000 фанатов
04 Октября
19:25 · Юношеская лига УЕФА
​«Барселона» разгромила «Интер» со счётом 6:1 в Юношеской лиге 1
25 Апреля
20:55 · Юношеская лига УЕФА
«Бенфика» выиграла Юношескую лигу УЕФА, забив 6 мячей в финале
14 Февраля
14:49 · Юношеская лига УЕФА
​Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
09 Февраля
23:05 · Юношеская лига УЕФА
Игра Юношеской лиги УЕФА «Депортиво» - «Динамо» Киев стала второй по посещаемости в истории турнира
08 Декабря
14:14 · Юношеская лига УЕФА
​«Зенит» не вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА 1
23 Ноября
19:01 · Юношеская лига УЕФА
​Под присмотром Семака «Зенит» обыграл «Мальмё» в Юношеской лиге
02 Ноября
18:59 · Юношеская лига УЕФА
​Молодёжка «Зенита» уступила «Ювентусу»
20 Октября
16:24 · Юношеская лига УЕФА
​«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге
17 Февраля
19:17 · Юношеская лига УЕФА
​УЕФА объявил об отмене сезона Юношеской лиги
25 Июня
15:57 · Юношеская лига УЕФА
​Финал восьми Юношеской лиги УЕФА пройдёт с 18 по 25 августа
11 Марта
02:51 · Юношеская лига УЕФА
«Интер» отказался играть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
11 Декабря
20:22 · Юношеская лига УЕФА
«Локомотив» разгромлен «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
10 Декабря
23:59 · Юношеская лига УЕФА
Зырянов: «Прогресс у нас огромный по сравнению с первым матчем против «Бенфики» в Петербурге»
Все новости
Рекомендуем