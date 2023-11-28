Почувствуй себя старым: Торрес и ван Перси пересеклись как тренеры

Кажется, что только вчера Фернандо Торрес и Робин ван Перси держали в страхе защитников Английской премьер-лиги, выступая там за разные клубы. И вот теперь они пересеклись в качестве тренеров в матче Юношеской лиги УЕФА между «Фейеноордом» и «Атлетико». Почувствуй себя старым, как говорится.

Кстати, юношеская команда «Атлетико» под руководством Торреса добилась победы со счётом 1:0 и обошла соперника на вершине турнирной таблицы своего квартета. У «матрасников» 12 очков в Юношеской лиге, а нидерландцев – 10. В первом круге «Фейеноорд» были сильнее «Атлетико» (2:1).