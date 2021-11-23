Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
Юношеская лига УЕФА

​Под присмотром Семака «Зенит» обыграл «Мальмё» в Юношеской лиге

23 Ноября 2021 • 19:01 Комментировать

Во вторник вечером молодёжные команды «Мальмё» и «Зенита» играли в Юношеской лиге. Питерская команда отпраздновала гостевую победу со счётом 3:1.

Все голы в этом матче были забиты после перерыва. В составе питерцев результативные удары нанесли Александр Сандарчук, Рони Михайловский и Кирилл Хвастухин.

Стоит сказать, что игру посетил Сергей Семак и члены тренерского штаба основы «Зенита».

После пяти туров групповой стадии «Зенит» занимает третье место в своём квартете Юношеской лиги УЕФА с тремя очками. Всё идёт к тому, что команда Константина Зырянова разыграет второе место в группе со сверстниками из «Челси» в последнем туре в декабре. Лондонцы на текущий момент имеют 9 очков и проигрывают после первого тайма «Ювентусу» 0:3.

Первые команды «Мальмё» и «Зенита» начнут матч в 23:00 по Москве.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Мальмё (до 19 лет) 1:3 Zenit U21 2
24.11  14:30 Бешикташ (до 19 лет) ... Аякс (до 19 лет)
24.11  16:00 Интер Милан (до 19 лет) ... Шахтёр Дн (до 19 лет)
24.11  17:00 Ливерпуль (до 19 лет) ... Порту (до 19 лет)
24.11  17:00 Брюгге (до 19 лет) ... РБ Лейпциг (до 19 лет)
24.11  18:00 Манчестер Сити (до 19 лет) ... ПСЖ (до 19 лет)
24.11  18:00 Спортинг Л (до 19 лет) ... Боруссия Д (до 19 лет)
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Ноября
19:01 · Юношеская лига УЕФА
​Под присмотром Семака «Зенит» обыграл «Мальмё» в Юношеской лиге
02 Ноября
18:59 · Юношеская лига УЕФА
​Молодёжка «Зенита» уступила «Ювентусу»
20 Октября
16:24 · Юношеская лига УЕФА
​«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге
17 Февраля
19:17 · Юношеская лига УЕФА
​УЕФА объявил об отмене сезона Юношеской лиги
25 Июня
15:57 · Юношеская лига УЕФА
​Финал восьми Юношеской лиги УЕФА пройдёт с 18 по 25 августа
11 Марта
02:51 · Юношеская лига УЕФА
«Интер» отказался играть в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
11 Декабря
20:22 · Юношеская лига УЕФА
«Локомотив» разгромлен «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
10 Декабря
23:59 · Юношеская лига УЕФА
Зырянов: «Прогресс у нас огромный по сравнению с первым матчем против «Бенфики» в Петербурге»
20:16 · Юношеская лига УЕФА
«Зенит» напоследок проиграл «Бенфике» в Юношеской лиге
27 Ноября
16:19 · Юношеская лига УЕФА
​«Зенит» обыграл «Лион» в Юношеской лиге УЕФА
26 Ноября
16:19 · Юношеская лига УЕФА
Молодёжка «Локомотива» проиграла «Байеру», провалив концовку
10 Ноября
01:01 · Юношеская лига УЕФА
«Барселона» получила отказ по Адейеми
23 Октября
17:04 · Юношеская лига УЕФА
«Зенит» сыграл вничью с «Лейпцигом» в Юношеской лиге УЕФА
22 Октября
18:37 · Россия. Премьер-лига
Победа «молодёжки» «Локомотива» над «Ювентусом» в Юношеской лиге УЕФА - видеообзор 2 видео
17:01 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» на выезде обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА 4
Все новости
Рекомендуем