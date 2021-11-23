​Под присмотром Семака «Зенит» обыграл «Мальмё» в Юношеской лиге

Во вторник вечером молодёжные команды «Мальмё» и «Зенита» играли в Юношеской лиге. Питерская команда отпраздновала гостевую победу со счётом 3:1.

Все голы в этом матче были забиты после перерыва. В составе питерцев результативные удары нанесли Александр Сандарчук, Рони Михайловский и Кирилл Хвастухин.

Стоит сказать, что игру посетил Сергей Семак и члены тренерского штаба основы «Зенита».

После пяти туров групповой стадии «Зенит» занимает третье место в своём квартете Юношеской лиги УЕФА с тремя очками. Всё идёт к тому, что команда Константина Зырянова разыграет второе место в группе со сверстниками из «Челси» в последнем туре в декабре. Лондонцы на текущий момент имеют 9 очков и проигрывают после первого тайма «Ювентусу» 0:3.